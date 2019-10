Nuova stazione, il via libera al piano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOPADOVA Dal ministero dei Trasporti a Palazzo Chigi, passando per la sede delle Ferrovie dello Stato. La missione romana del sindaco Giordani ha toccato diversi ambiti e si è conclusa con una certezza: anche il governo dà il via libera alla rivoluzione nell'area della stazione. Il viaggio di mercoledì nella capitale ha infatti rappresentato l'occasione giusta per mettere a punto il piano di ammodernamento dello scalo ferroviario. Due i punti principali: la volontà di realizzare l'alta velocità sulla linea Milano-Venezia...