Nuova scuola Monte Grappa, lavori al via entro l'estate

L'INTERVENTOPADOVA Entro l'estate al via i lavori della nuova scuola Monte Grappa di via della Biscia. Ieri, infatti, il settore Politiche scolastiche ha nominato la commissione giudicatrice che dovrà valutare le offerte legate al bando di gara per realizzare la nuova struttura. Il progetto è stato finanziato con un milione e 300.000 euro. Il progetto è parte integrante dei 18 milioni di euro che il Comune si è aggiudicato grazie al Bando periferie. «Se tutto andrà per il verso giusto ha spiegato, ieri, l'assessore alla Scuola Cristina...