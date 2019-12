Nuova Pediatria, Giordani: «Più costi, la Regione paga»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPADOVA Prossimi obiettivi: Pediatria, il nuovo ospedale e l'auditorium. Il sindaco Giordani non si accontenta. Ieri mattina complice anche il ritardo del nastro per l'inaugurazione (poi si è optato per una semplice stretta di mano con Micalizzi) ha parlato delle grandi opere in itinere. Di queste la più delicata è proprio Pediatria. Le modifiche al progetto chieste dalla Sovrintendenza porteranno a un aumento sicuro dei costi. Le altezze sono confermate e dunque l'impianto avrà la sostenibilità sanitaria.Ma qual è la...