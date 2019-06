Nuova maturità per 6.967 padovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAPADOVA I ragazzi del Duemila sono pronti per fare il grande salto. L'istruzione padovana scalda i motori per l'Esame di Stato 2019: dopodomani scatterà l'ora M per 6.967 studenti (nati appunto a inizio Millennio), frequentanti 336 classi di quinta superiore. Lo start con il classico tema d'italiano. Le 168 commissioni sono già al lavoro, con i loro 528 commissari per quella che il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale, Roberto Natale, definisce una Maturità dove «tutto sta filando regolare».I CANDIDATISecondo le rilevazioni...