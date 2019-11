Nuova curva sud, c'è il via libera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRETTA FINALEPADOVA Giovedì arriverà dalla Giunta il via libera al progetto preliminare dello stadio Euganeo, realizzato dall'architetto Giulio Muratori, con la nuova curva sud che sarà praticamente attaccata alla porta. Non solo. Le barriere tra il campo e gli spalti saranno in vetro e alte appena 1 metro e 10. La settimana prossima, invece da Roma dovrebbe arrivare l'ok ai finanziamenti del Credito sportivo (3 milioni di euro). A questi si aggiungono i 2 milioni di euro messi a disposizione dal Bando periferie. Altri 800.00 euro sono...