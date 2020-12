GLI ANZIANI

NOVENTA PADOVANA Si aggrava la situazione all'interno della casa di riposo di Noventa Padovana. La seconda ondata di Covid sta intaccando anche un ambiente che per tanti mesi era riuscito a rimanere Covid-free. Nelle ultime ore si sono registrati tre decessi. Non ce l'hanno fatta due anziane di 92 e 90 anni e un uomo di 76 anni. Stiamo parlando di anziani affetti da gravi patologie in fase terminale che sono risultati positivi anche al Coronavirus.

«E' in atto una guerra senza precedenti, ma abbiamo le armi per difenderci e limitare le perdite». Parole del presidente Denis Cacciatori che con la sua squadra sta vivendo in trincea la seconda ondata di Coronavirus. All'interno della Casa di Riposo trovano ospitalità 96 anziani suddivisi in due piani. «Le criticità - ha proseguito - le abbiamo al primo piano dove su 48 ospiti abbiamo registrato il 100 per cento di contagi. Nelle ultime ore i test molecolari hanno evidenziato come tre degli anziani si siano negativizzati. Sono tutti asintomatici, ma vista l'età e le patologie pregresse che si portano appresso è naturale che l'attenzione per la loro salute è massima. Viceversa al secondo piano stiamo riuscendo nell'impresa di non avere neppure un positivo. Per garantire a questa fascia di ospiti di vivere serenamente lontano dal virus abbiamo creato una rete di operatori che lavorano esclusivamente in quel piano senza contatti con il primo dove ci sono i problemi».

All'interno si registrano dieci operatrici socio sanitarie positive, due addette alla stireria e tre signore impegnate nelle pulizie. «La prima ondata di Covid l'abbiamo superata senza alcun positivo - ha precisato Cacciatori - ora anche noi stiamo combattendo con il virus in casa, ma stiamo lavorando in maniera al limite del maniacale per mantenere questa situazione e allo stesso tempo riuscire a far guarire anche quelle figure che si sono infettate. Non sarà facile, ma il mio gruppo di lavoro si sta muovendo alla perfezione senza lasciare nulla al caso».

Da mesi ormai i parenti degli ospiti non possono accedere alla struttura, gli operatori sono testati a ciclo quasi quotidiano. Cosa può aver creato il focolaio dentro la Casa di Riposo di Noventa? Il presidente non ha dubbi: «Mi manca la certezza matematica, ma i problemi sono cominciati quando una nostra anziana si è recata in ospedale per effettuare un accertamento extra covid. Al rientro, dopo pochi giorni, sono cominciate le positività».

A fronte di numerose operatrici socio sanitarie positive, ad oggi la casa di riposo di Noventa Padovana non è ancora in emergenza sul fronte delle risorse umane. Nel caso il quadro dovesse complicarsi ulteriormente i vertici dell'istituto hanno già in mente di inserire nell'organigramma forze fresche in grado di fornire il loro prezioso contributo alla causa. Con dieci operatrici socio sanitarie a casa con il Coronavirus è a forte rischio il turnover degli operatori. In tal senso Cacciatori ha concluso: «Stiamo sostituendo le dipendenti positive con nuovi innesti, ma stiamo anche chiedendo un sacrificio in termini di ore di lavoro alle operatrici attualmente in servizio e negative al Coronavirus».

Cesare Arcolini

