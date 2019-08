CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOVENTAIl paese è semi deserto in concomitanza delle ferie estive. Il livello dei fiumi che attraversano Noventa, complice la siccità, è ai minimi storici. E puntualmente spuntano le emergenze legate alla tenuta degli argini.L'area arginale lungo il Piovego nel territorio di Noventa Padovana presenta evidenti frane che non fanno dormire sonni tranquilli ai residenti. A segnalare la criticità è stato l'altro giorno il consigliere comunale della Lega Nord Gianmaria Cacco: «Siamo in un periodo di siccità e si notano in maniera nitida i...