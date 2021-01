IL BILANCIO

PADOVA Novembre e dicembre sono i mesi che indossano la maglia nera. Sono 1.421 i morti di Padova e provincia di quei due mesi, stando ai dati registrati dall'Ulss 6 ed elaborati da Azienda Zero. Un balzo del 29 per cento (323) rispetto alla media dei tre anni precedenti (1.098 decessi). Un numero può apparire freddo e impersonale rispetto al dolore che si prova di fronte alla perdita di un parente o un amico. Tuttavia, i numeri possono aiutare a capire l'entità di un fenomeno. Possono aiutare a vederlo più chiaramente. Partiamo dai più recenti. Il report di ieri di Azienda zero sull'andamento della pandemia registra 16 morti a Padova e provincia e 202 nuovi contagiati nell'arco della giornata di ieri.

I NUMERI

Dal primo gennaio al 24 dicembre scorso a Padova e provincia hanno perso la vita 9.720 persone, l'8 per cento in più rispetto alla media dei tre anni precedenti, dal 2017 al 2019, cioè 8.589. Per quanto riguarda la prima ondata tra marzo e aprile sono morte 1.814 persone contro la media di 1.545 persone tra il 2017 e il 2019, il che vuol dire un aumento del 17 per cento. Su tutto il territorio regionale ci sono due momenti in particolare nei quali si raggiunge un aumento della mortalità significativo e corrisponde esattamente ai picchi delle due ondate di coronavirus: tra il 16 marzo e il 30 aprile, sono morte 8.139 persone (la mortalità è aumentata del 39 per cento rispetto alla media dei tre anni precedenti), mentre tra il primo novembre e il 24 dicembre sono decedute 8.750 persone (si è sfiorato l'aumento del 58 per cento di morti).

Andando a guardare solo il capoluogo, l'aumento della mortalità è molto simile. Secondo i dati dell'anagrafe comunale aggiornati al 31 dicembre scorso, tra i morti di Padova del 2019 e quelli del 2020 c'è un aumento del 10,5 per cento. Si passa, infatti, da 2.512 decessi nel 2019 a 2.777 nell'anno successivo.

Il dettaglio per mese rispecchia i picchi riscontrati anche dall'Ulss che guarda a tutta la provincia. Ad aprile sono venute a mancare 281 persone (contro le 178 del 2019, quindi 103 in più) mentre a dicembre sono deceduti in 303 (155 l'anno precedente, 148 in più).

L'ESPERTO

«C'è stato un grosso aumento della mortalità ma c'è una cosa importante da sottolineare spiega il professor Dario Gregori, docente di Biostatistica al Bo Il numero di decessi in più rispetto all'anno precedente per il 40 per cento è composto di persone che hanno contratto il virus mentre il 60 per cento è venuto a mancare per cause comunque riconducibili alla pandemia, come un accesso fatto troppo tardi al pronto soccorso perché si è aspettato o una patologia che ha subìto dei ritardi nelle cure». Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica International journal of Environmental research and public health (di Corrado Magnani, Danila Azzolina, Elisa Gallo, Daniela Ferrante e Dario Gregori) con l'analisi di dati nazionali che però possono essere calati sulla realtà padovana. Accanto al numero di morti, l'anagrafe comunale fornisce anche quello dei nati. Nel 2020 i fiocchi appesi alle case di Padova sono stati 1.336 mentre l'anno precedente sono stati 1.140. Ma per capire se il lockdown primaverile sarà davvero l'artefice di un baby-boom, come si è ventilato, si dovrà aspettare ancora un po'.

Silvia Moranduzzo

