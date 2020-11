IL PROGETTO

PADOVA Il centro socio-sanitario ai Colli si popola di «verde» con novanta nuovi alberi, di cui settantacinque ad alto fusto. L'Ulss 6 Euganea onora così la giornata nazionale degli alberi e simbolicamente celebra la vita. Il progetto è partito da un censimento arboreo, sia visivo che strumentale, seguito da valutazioni di stabilità degli alberi presenti, anche con ricorso a tomografie soniche assiali. Gli alberi malati sono stati presi in carico e curati. «Abbiamo innanzitutto voluto valorizzare alcuni esemplari di elevato valore che risalgono al primissimo impianto del 1900, come due sophore pendule in chiostri dimenticati, antiche photinie di eccezionali dimensioni, il grande noce nero, querce, tassi, platani e l'alto pioppo cipressino che svetta su tutto il parco. Dopodiché illustra l'ingegner Tommaso Caputo, direttore dell'Unità operativa complessa Servizi tecnici e patrimoniali dell'Ulss 6 Euganea abbiamo proceduto al recupero degli alberi malati. Con la collaborazione di professionisti esperti nel settore siamo riusciti a salvare dagli abbattimenti svariati esemplari di tiglio che attualmente sono cavi, ma non per questo deboli. Ora rappresentano degli alberi-habitat fornendo una casa per scoiattoli, uccelli ed altri animali». Lo studio è stato attento. «Gli esemplari nei quali è stato rilevato un livello di criticità statico che ne ha impedito il recupero, sono stati abbattuti aggiunge Caputo - ma si tratta di un numero circoscritto. Per contro sono stati messi a dimora oltre 90 nuovi esemplari di cui 75 ad alto fusto con prevalenza di specie autoctone compatibili con gli spazi e le piante già presenti, molte delle quali centenarie e di grande valore ornamentale». Si moltiplicano le pratiche green dell'azienda sanitaria locale. «Il parco del Centro socio-sanitario Ai Colli, così riqualificato, conferma e rafforza la sua funzione di luogo di aggregazione per la vita sociale della collettività dove, come per gli alberi, la storia si riflette e si rinnova nel nuovo. Da molto tempo questa azienda sottolinea il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta - è particolarmente attenta alle tematiche green e nell'anno in corso, nell'ambito del programma di riqualificazione del complesso ai Colli, ha posto particolare attenzione alla cura e alla valorizzazione della natura, quale parte fondante e caratterizzante della struttura, alla stregua di un parco urbano. E la nuova piantumazione, a nostro modo di vedere e di concepire la vita, è il modo migliore per celebrare la giornata nazionale degli alberi».

Eli.Fa.

