Si chiama Notte Insonne ed è il cortometraggio (nella foto) realizzato da un gruppo di giovani per tutti i loro coetanei in lockdown. Cinque minuti e mezzo per raccontare sentimenti, emozioni dei ventenni che si trovano ad affrontare questo particolare momento: routine, noia, malinconia. «Lo scopo di questo corto è quello di rappresentare alcune problematiche che un ventenne si trova ad affrontare in questo periodo particolare - spiega Virginia Furian, produttrice del cortometraggio insieme a Niccolò Mariconda ed Elia Tomasin -. La chiave del video è ironica perché, alla base, c'è la consapevolezza che i veri problemi sono ben altri. Ci piacerebbe che ogni ragazzo che si trova a guardare questo progetto possa riconoscersi nelle parole che vengono dette e nelle immagini che vengono mostrate». Gli esterni del cortometraggio, interpretato da Zacaria Ghazal e Gaia Pulliero, per la regia di Leonardo Bianchi, sono stato girati quest'estate al teatro Quirino de Giorgio di Vigonza. «Il corto è stato prodotto da un gruppo di giovani studenti che si auto-promuovono - ha detto l'assessore alla cultura Catia Facco -. Conoscevano il teatro perché in passato è stato più volte concesso per ospitare gli spettacoli del liceo scientifico Romano Bruni di Ponte di Brenta, frequentato da questi studenti». Per vedere il corto basta collegarsi al sito internet del Comune di Vigonza.

L.Lev.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

