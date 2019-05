Nonna Eleonora festeggia 100 anni e vota tra gli applausi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAPIOVE DI SACCO Ha compiuto 100 anni proprio il giorno del voto per le elezioni europee. A Corte, frazione di Piove di Sacco, Eleonora Prandin è l'elettrice più anziana del paese. Nata il 26 maggio del 1919, nonna Nora domenica 26 maggio 2019 ha festeggiato un secolo e non ha rinunciato ad esercitare il suo diritto. LA VOLONTÁAlle 8 in punto carta d'identità e certificato elettore alla mano, ha varcato la soglia del seggio numero 10 per uscirne poco dopo tra gli applausi di tutti i presenti. A chi le ha chiesto dove abbia trovato...