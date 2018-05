Non sono vaccinati, respinti dalla scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEMPO SCADUTOPADOVA Vaccini, primi bimbi respinti. Ieri alla materna Donatello le famiglie degli alunni non vaccinati sono state contattate telefonicamente dalla scuola e invitate a tenere i figli a casa, da oggi, fino a quando non si metteranno in regola. La maggior parte però, nelle scuole padovane, ieri è entrata. Anche una trentina di bambini (tra scuole parrocchiali e comunali di Padova) che non hanno completato il ciclo di vaccinazioni d'obbligo e i cui genitori non hanno portato la documentazione relativa alla prenotazione per...