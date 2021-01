«Non sono contrario al vaccino ma all'obbligo di farlo. Il mio sfogo, fatto da privato cittadino e non in veste di consigliere comunale, non era rivolto alle istituzioni. Dispiace che il post sia stato strumentalizzato per creare scompiglio nell'amministrazione di cui faccio parte». Federico Rabacchin, consigliere di maggioranza a Vighizzolo d'Este, si difende dalle accuse mosse da Paolo Vigato, ex sindaco sfiduciato ora all'opposizione. Tutto ruota attorno a un post dai toni duri e volgari apparso il 30 dicembre sul profilo Facebook del consigliere in cui Rabacchin si scagliava contro l'obbligatorietà del vaccino tirando in ballo non meglio specificati «egoisti dittatori» in cui Vigato e i suoi hanno letto un attacco alle istituzioni che Rabacchin stesso rappresenta dal momento che ricopre un incarico pubblico. L'esternazione era stata poi rimossa dal social network su segnalazione di altri utenti, senza tuttavia passare inosservata al gruppo di minoranza Progettiamo Vighizzolo. In un'interrogazione datata 7 gennaio Vigato chiede alla sindaca Ylenia Belluco di prendere le distanze da quanto pubblicato dal suo consigliere (con deleghe ad Ambiente, Caccia e Pesca), pretendendone anche le dimissioni. «Tengo a precisare che le mie parole non erano rivolte a Regione, Stato, Sanità o altri enti istituzionali afferma Rabacchin ma esposte in maniera generica, prive di soggetto. Mi scuso se le mie affermazioni sono state male interpretate e fraintese da una parte dei lettori. Le mie dichiarazioni non sono né contro la campagna vaccinale, né contro la somministrazione del vaccino, ma contro l'obbligatorietà di quest'ultimo, in quanto ognuno è libero di fare le proprie scelte». «Ho scritto quel post da cittadino e non da consigliere comunale, come sfogo alla luce delle dichiarazioni martellanti dei mass media in cui viene citata costantemente l'ipotesi di obbligatorietà al vaccino», prosegue Rabacchin. «Il mio interesse non è quello di fomentare odio precisa . Dispiace che il post in questione sia stato strumentalizzato con lo scopo di creare scompiglio nell'attuale amministrazione comunale che sta lavorando compatta e con ottimi risultati per il paese».

