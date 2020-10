Si accende la mobilitazione nella Bassa Padovana, dove cresce la preoccupazione in vista del possibile smantellamento della sanità ordinaria. Mentre i sindaci del comitato ex Ulss17 hanno chiesto una videoconferenza urgente al direttore generale dell'azienda sanitaria Domenico Scibetta, i consiglieri di opposizione di Monselice reclamano la salvaguardia del diritto alla salute per la popolazione del territorio. «Siamo consapevoli che la situazione è tale da richiedere misure gravi ed eccezionali spiegano - Nessuno può sottrarsi alle proprie responsabilità. Abbiamo, però, anche sempre denunciato che le scelte regionali penalizzano in modo sproporzionato il territorio del Distretto Padova sud. Ai sensi del Piano emergenziale il nostro ospedale ha un totale di 150 posti letto dedicati all'emergenza Covid, così distribuiti: 30 terapia intensiva, 40 pneumologie a alta intensità di cura, 80 malattie infettive. Questi numeri sono paragonabili solo a quelli di grandi strutture ospedaliere che però sono situate in territori serviti da altri ospedali. Inoltre, al momento, a Schiavonia mancano un pneumologo e un infettivologo in presenza stabile». I consiglieri temono la progressiva chiusura di alcuni reparti e, quindi, il taglio dei servizi erogati. Una paura condivisa dall'Anp (Associazione nazionale pensionati) Cia. «180mila residenti rischiano di venire privati dei servizi sociosanitari essenziali». Il presidente Dino Milanello esorta: «In questa fase così delicata non si dimentichino i 46 Comuni del comprensorio di Padova sud. Agli anziani, in particolare, devono essere garantite tutte le cure del caso, senza sobbarcarsi spostamenti di 50 o addirittura 100 chilometri».

