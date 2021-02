L'INTERVISTA / 2

PADOVA «Mi manca la mia vita. Dal 22 febbraio è completamente diversa». Il dj Marco Markino Margotti parla con voce calma, sceglie con cura le parole dietro le quali la delusione è palese. Anche lui si è fermato come i suoi colleghi e non sa ancora quando potrà tornare al lavoro.

Cosa ha fatto quest'anno per tirare avanti?

«Ho lavorato per una radio e ho cercato altri impegni sempre inerenti al mondo della musica. Non sono rimasto fermo, ho preso degli impegni legati alla mia professione. Questo è ciò che sono».

Come ha vissuto questo periodo?

«Male. Non credo ci sia altra definizione corretta per descrivere l'anno che abbiamo appena trascorso, dal 22 febbraio a oggi. Mi manca la mia vita, non solo il momento del dj set ma anche tutto ciò che c'era prima: la preparazione, l'organizzazione e via dicendo. È un modo di vivere che è sparito e logicamente mi manca perché avevo impostato la mia vita in una certa maniera».

Ma si può riaprire una discoteca in sicurezza?

«Al momento attuale no, con le regole di adesso non penso. La discoteca è aggregazione per definizione, è stare insieme, ballare, appoggiarsi al bancone del bar. Tempo fa si parlava di fare tamponi 48 ore prima dell'entrata, una misura che potrebbe essere utile anche per un concerto o uno spettacolo, non solo per la discoteca. Oppure fare una sorta di carta sanitaria che desse il via libera per entrare in luoghi chiusi con un'alta concentrazione di persone. Un regolamento sicuramente si può stilare ma non vedo l'interesse a farlo».

Da parte del governo intende?

«Sì, basterebbe sedersi a un tavolo e capire come fare ma non mi sembra sia mai stato fatto per noi. Molte altre categorie hanno delle linee guida che permettono di lavorare, noi non sappiamo nemmeno se e quando apriremo. Siamo additati come quelli che pensano solo al divertimento, a ballare e non si pensa che dietro a tutto questo ci sono delle professionalità, delle famiglie, dei lavoratori». Vi sentite messi da parte.

«Certo. Con tutte le conseguenze del caso. Proviamo a immaginare Verona senza l'Arena: ci riusciamo? Vuol dire perdita di fatturato per tutti quelli che lavorano nel turismo, bar, ristoranti, negozi, alberghi. Lo abbiamo visto con l'eliminazione del Carnevale a Venezia quanto sono importanti gli eventi per l'economia. Dietro a questo mondo non ci siamo solo noi dj».

E chi c'è?

«Tutta una serie di professionalità. Il palco non si monta da solo, giusto per fare un esempio. Siamo tutti connessi e interdipendenti, per cui il blocco della vita notturna ha avuto influenze anche su tanti altri settori dell'economia. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, non risultano focolai scoppiati in una discoteca dopo un evento o comunque non si è mai registrata come causa del contagio il fatto di andare in un locale notturno».

C'è un aspetto del suo lavoro che le manca più di ogni altro?

«Vedere le persone che si divertono con la musica. Quel divertimento sano, la voglia di staccare la spina per un paio d'ore a ritmo, senza pensare. La leggerezza potrebbe aiutare a far vivere meglio questo periodo».

