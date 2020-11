L'INTERVISTA / 1

CAMPOSAMPIERO «Non intasate il pronto soccorso quando è più opportuno fare una telefonata al proprio medico di base. Saturare la struttura dell'ospedale dedicata al trattamento delle urgenze e delle emergenze sanitarie per traumi lievi o per la paura di aver contratto il Covid non ha alcun senso. Il sovraffollamento in sala d'attesa può pure creare un rischio serio di contagio». L'appello del primario del reparto di pronto soccorso dell'ospedale Pietro Cosma di Camposampiero Giuseppe Marinaro è rafforzato dai numeri: in questo periodo all'unità operativa nel plesso camposampierese mediamente ogni giorno accedono 90- 95 persone in reparto. Di queste il 40% si presenta all'accettazione con sintomi sospetti riconducibili al coronavirus. Eseguiti tutti gli accertamenti, statisticamente, solo il 25-30% risulta effettivamente positivo al Covid. In media, dunque, giornalmente sono una decina i positivi.

Direttore, chi sono principalmente i pazienti che ricevete?

«Molti arrivano da noi con qualche linea di febbre e sono terrorizzati dall'incubo di essersi ammalati del virus. Noi constatiamo che in molti casi sarebbe sufficiente fare una telefonata al proprio medico di famiglia per avere una prima importante risposta alla propria patologia. E' chiaro che i medici di base sono sovraccarichi di lavoro ma per le persone che arrivano in reparto c'è un grosso rischio di prendere il Covid in sala d'attesa. E' sufficiente la presenza di una persona asintomatica per rimanere contagiati».

Molti pazienti arrivano all'ospedale senza gravi patologie. Cosa si dovrebbe fare per evitare pericolosi assembramenti?

«Se una persona ha un sintomo che lo porta a pensare di avere dei problemi gravi, il paziente deve assolutamente venire da noi. Se la gravità del caso può essere gestita dal proprio dottore è meglio per tutti, e per lui in particolare, che non venga al pronto soccorso».

Un esempio concreto?

«Se il paziente ha un po' di febbre, mal di orecchie o mal di gola, senza altri sintomi, considerata la stagionalità, non è necessario che si presenti in pronto soccorso ma è bene chiami il suo medico. Il sovraffollamento è pericoloso: il governo invita a non fare assembramenti e noi non possiamo accettarli nella nostra sala d'attesa. Anche ai parenti che accompagnano i pazienti chiediamo, gentilmente, di aspettare fuori il reparto».

La gente è disorientata e i medici di famiglia sono in difficoltà.

«Il nostro non è un appello per lavorare meno. Siamo organizzati in modo tale da accogliere chiunque. Sicuramente non manderemo via nessuno dal pronto soccorso. Siamo preoccupati da un lato per l'eccessiva presenza di persone in reparto e dall'altro per la creazione di assembramenti che potrebbero essere fatali. Ricordiamo che il pronto soccorso deve essere preservato alle persone che stanno veramente male».

Un consiglio per tutti?

«Lo ripeto. E fondamentale interpellare il proprio medico di base, non concentrarsi solo sull'ospedale e far in modo di verificare le proprie condizioni di salute in altri ambienti delocalizzati. Così tutti ne trarremmo benefici».

Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA