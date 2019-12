«Non ho nulla contro il padre di Cacco, ma mia madre piange e urla assassini»

FUORI DAL CARCERE

PADOVA Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara in provincia di Venezia, giovedì è uscita dal carcere femminile della Giudecca per un paio d'ore. Il Tribunale di Sorveglianza, su richiesta del suo avvocato Alessandro Menegazzo di Dolo, le ha concesso di andare a trovare il padre molto malato. Un atto di umanità, anche per una donna di 57 anni condannata a sedici anni e dieci mesi per l'omicidio di Isabella Noventa. E così, scortata dalle guardie carcerarie, dalla 13 alle 15 ha potuto abbracciare il papà residente pure lui a Camponogara in località Arzerini. La notizia è arrivata alle orecchie di Paolo Noventa, fratello di Isabella. «Posso capire il giudice - ha dichiarato - che ha acconsentito a un padre moribondo di potere rivedere e riabbracciare la figlia. Certo è che a mia madre i fratelli Sorgato e Cacco le hanno portato via per sempre sua figlia. Quando arriva la sera - ha proseguito Paolo - mia mamma cade in un forte stato di depressione, piange e urla assassini. Quanta sofferenza. Adesso poi è stata colpita anche da una forma di bronchite e a ottantasette anni non si scherza. Cerco di starle vicino il più possibile». Il padre della tabaccaia, malato e impossibilitato a muoversi, non ha mai potuto andare a trovare la figlia in carcere a Venezia rinchiusa dal 16 febbraio del 2016. Ed ecco la richiesta formulata al Tribunale di Sorveglianza dal legale di Cacco, per consentirle di uscire per poche ore e di stare con la sua famiglia.

«È chiaro - ha concluso Paolo Noventa - che se mi trovassi faccia a faccia con uno due fratelli Sorgato, oppure con Cacco non so come potrei reagire. Il fatto che la tabaccaia sia stata un paio d'ore a casa del padre malato e scortata dalla penitenziaria, la trovo una cosa umana. Alla fine ho un cuore d'oro. Intanto del corpo di mia sorella non si sa più nulla. Su quel fronte non c'è nessuna novità». Isabella Noventa è stata uccisa e fatta sparire nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 tra le 23.12 e mezzanotte e 56 minuti. Quella sera era uscita a mangiare una pizza con il fidanzato dell'epoca, Freddy Sorgato. I due avevano cenato alla pizzeria Est Est Est di Lion di Albignasego e poi erano andati a casa sua, in via Sabbioni a Noventa. Ma dopo quella cena Isabella è stata inghiottita nel nulla. Restano solo le immagini di una telecamera di sicurezza di piazza dei Signori che immortalano una donna con un giubbino bianco aggirarsi per le strade del centro. Per Freddy, come lui stesso dice alle televisioni, è Isabella. Per la questura e la procura invece no. Isabella, sostengono gli inquirenti, è stata uccisa e fatta sparire per sempre. Un mese dopo, il 16 febbraio 2016, la Mobile ha convocato in questura Manuela Cacco, amica e amante di Freddy. La veneziana è crollata e ha ammesso di essere lei la donna con il giubbino bianco. È la svolta nelle indagini. Nella stessa notte sono stati arrestati Freddy e Debora.

