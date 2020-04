«È stato fatto il possibile per Italo Trimarchi». Lo chiarisce l'Ulss 5 relativamente alla morte dell'anziano.

«Il paziente è stato condotto al Pronto soccorso di Schiavonia il 4 aprile per decadimento delle condizioni generali con sospetta infezione Covid-19, poi confermata dall'esecuzione del tampone, risultato positivo. Proveniente dalla Casa di riposo di Galzignano, l'uomo è stato accolto in Area Rossa, sottoposto a esami del sangue e radiologici nonché a terapia di supporto e ossigenotarapia».

Il medico che lo ha preso in carico in Pronto soccorso «ha informato sia il figlio sia il medico curante della gravità del quadro clinico, con entrambi ha discusso della possibilità di reinviare l'uomo in casa di riposo. In particolare al figlio è stata comunicata la possibilità di ricoverarlo pur in assenza di spiragli di miglioramento. Il figlio ha concordato la dimissione in casa di riposo».

Come per tanti altri pazienti che presentano un quadro clinico molto difficile, non c'erano speranze di sopravvivenza secondo i medici. «Non corrisponde pertanto al vero che lo staff ospedaliero non ha accolto il paziente: all'uomo è stata posta una diagnosi specifica ed è stata sciolta una prognosi infausta per tipologia di malattia e comorbilità. Quando descritto è stato riportato in cartella clinica».

