ESTE «Sono emozionata, è un momento particolare, speriamo che da adesso le cose cambino. Sono stati dieci mesi impegnativi, stressanti, durante i quali abbiamo cercato di dare risposte veloci ed efficienti. Non è ancora finita, c'è ancora molta strada da fare. Ma è un punto di partenza. L'abbiamo aspettato tanto ma la speranza è che il vaccino ci dia una mano. È giusto farlo, io non ho timori».

Sarà chi porta il vaccino nel proprio corpo a testimoniare che ci aspetta un futuro migliore. Ieri il primo messaggero ha avuto il viso di una donna, Alice Soldà 58 anni, infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia. La scena è andata in diretta Facebook sul sito dell'Ulss6 Euganea. Un piccolo ambulatorio, dove il direttore generale dell'Ulss 6, Domenico Scibetta ha introdotto lo storico appuntamento. Poi si è consumato il rito iniziatico. Liliana Faccioli, infermiera del dipartimento di prevenzione, ha atteso a mani giunte in grembo, sopra camice, guanti e mascherina, che Alice terminasse l'anamnesi, obbligatoria. Alice si è seduta, accanto al lettino, ha offerto la spalla sinistra e ha ricevuto poche gocce di liquido, iniettate da una siringa.

0,3 MILLILITRI

Ore 11.24. Un attimo di silenzio, tre secondi che sono sembrati molto più lunghi, perché hanno condensato in 0,3 millilitri, dieci mesi di ricerche delle menti scientifiche più luminose e insieme il dolore per coloro che non avranno mai più la possibilità di affrancarsi dalla malattia.

Al termine, «Come va tutto bene?» Una frase normale a cui si poteva rispondere solo con un: «Sì, normale». Non c'era da aggiungere altro in fondo. Poi una risata-sollievo e un piccolo applauso. Giovanna si è alzata, ed è andata in sala d'attesa per quindici minuti. Il richiamo sarà fra 21 giorni.

Passata l'emozione, anche delle vaccinatrici (Giovanna Mazzetto lavorava in coppia) è stata già routine. Primo togliere i guanti e pulire le mani. Secondo sanificare il tavolo ambulatoriale. Terzo stendere un nuovo telo sterile. Quarto risanificare le mani, quinto rimettere i guanti. Poi riprendere il flacone dove stanno cinque dosi e ripartire con un'altra siringa per i prossimi, Dorotea Magaldi medico della rianimazione di Piove di Sacco, Sandro Boscain medico della rianimazione di Piove, Lucia Leone primario dell'area non critica Covid a Schiavonia, Fabio Baratto primario della rianimazione sempre a Schiavonia. Il primo vaccinato all'ospedale di Cittadella è stata invece Donatella Ancona, medico anestesista. In totale sono 110 le dosi effettuate in Euganea, 55 per ognuno dei due presidi, con personale proveniente anche dall'ospedale di Camposampiero.

SCIBETTA

«Oggi è una giornata che segna una svolta storica contro il coronavirus - commenta Scibetta - È arrivato il vaccino che è quanto di più avanzato ci possa essere dal punto di vista scientifico. È costituito non da pezzi di virus, ma da un messaggio genetico che istruisce le cellule dell'organismo a produrre gli anticorpi contro una proteina specifica del virus chiamata Spike. Quindi non ci sono possibilità di sintomi di malattia o effetti collaterali».

«Tra tutti i nostri operatori sanitari che si sono ovviamente offerti in massa per essere vaccinati abbiamo seguito un rigoroso ordine di età. Tutti coloro al di sopra dei 50 anni sono stati selezionati e procederemo in ordine decrescente. Seguiranno i medici di Schiavonia e di Piove di Sacco. Perché abbiamo deciso di fare due punti vaccinali, uno a Cittadella e uno a Schiavonia che vale anche per Piove. Quindi oggi vaccineremo operatori dei due poli che sono stati e sono in prima linea e che stanno pagando un prezzo altissimo in termini di sacrificio e dedizione».

L'ESEMPIO DI SCHIAVONIA

«Ricordo il 21 febbraio - ha proseguito - quando Schiavonia fu dichiarato il primo Covid hospital italiano. L'ospedale fu isolato e fu costituita una cintura sanitaria per poter testare più di 500 persone che erano in quel momento dentro l'ospedale. Anche i visitatori furono costretti a rimanere dentro per capire quanto fosse diffuso visto che era stato diagnosticato il primo caso. All'epoca furono trasgredite le indicazioni per fare il test. La regola diceva che si poteva fare a chi avesse avuto contatti per chi rientrava dalla Cina o aveva avuto contatti con stranieri, circostanze che non si riscontravano nel primo paziente. Solo grazie all'intuito dei nostri professionisti fu deciso di fare il test che risultò positivo. Quindi questo ospedale è diventato l'emblema della guerra che stiamo combattendo contro la tremenda pandemia».

«Oggi è una giornata storica, da segnare triplamente in rosso sul calendario - ha concluso - dopo aver giocato per dieci mesi in difesa, in questa ultima domenica dell'anno diventiamo convintamente attaccanti».

