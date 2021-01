SCOMPARSA

TEOLO Non cessa il conto delle vittime del Covid fra i residenti di Teolo. Dopo i decessi delle scorse settimane, il virus si accanisce nuovamente fra gli anziani, colpendo in particolare quelli già resi vulnerabili da precedenti patologie. Da ieri la frazione di Feriole, al confine con Selvazzano, piange infatti la scomparsa di Vittorina Danieli, novantaquattrenne, che ha cessato di vivere all'ospedale di Schiavonia. L'anziana aveva vissuto praticamente l'intera vita a Teolo. Per decenni infatti aveva abitato a Praglia in contrada La Croce a due passi dall'Abbazia. Successivamente si era trasferita nel quartiere di Feriole nella residenza di via Diego Valeri, a due passi dalla chiesa parrocchiale. La vita di Vittorina era stata dedicata interamente alla famiglia, alla quale era profondamente legata. Il marito, Giuseppe, l'aveva lasciata 17 anni fa, dopo essere andato in pensione all'indomani di una lunga attività come camionista. Le fatiche e le attenzioni di Vittorina Danieli si sono in tal modo rivolte ai figli che ora la piangono. Accanto a Walter e Paolo, la novantaquattrenne lascia infatti anche Manuela e Nicoletta. Quanti la conoscevano nel quartiere di via Valeri la ricordano come un'anziana mite ed affettuosa, ma pronta comunque a sacrificarsi per il bene e l'affetto dei suoi famigliari. Le condizioni di salute della donna non avevano in realtà destato preoccupazioni sino a qualche tempo fa, quando era stata colpita da una forma di ictus. E proprio per questo era stata ricoverata per alcuni giorni in un reparto dell'ospedale S. Antonio a Padova. Poi il contagio. La situazione della novantaquattrenne si è quindi progressivamente aggravata da rendere necessario il ricovero all'ospedale di Schiavonia. Il decorso presso il centro sanitario monselicense si è subito complicato anche in ragione del sopraggiungere di una grave crisi respiratoria che ha compromesso il già fragile quadro clinico della donna. Nonostante gli sforzi dei sanitari per strapparla alla morte, Vittorina Danieli è spirata l'altra notte. Non è stata ancora fissata la data dei funerali programmati nella chiesa di Feriole di Teolo.

