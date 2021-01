IL LUTTO

PIOMBINO DESE Ha lottato come una leonessa contro il virus, ma alla fine si è dovuta arrendere. Grave lutto nella comunità di Piombino Dese. A 81 anni è morta Gemma Zorzi Baccega. A stroncarla è stata il Coronavirus. I funerali sono fissati per martedì nella parrocchia di Torreselle. Lascia nello strazio le figlie Francesca e Orietta e tutti i familiari più stretti, che fino all'ultimo hanno sperato nel miracolo. La donna ha accusato i primi sintomi legati al Covid-19 a metà novembre. Il 17 dello stesso mese, dopo averne riscontrato la positività al Coronavirus, è stata ricoverata in ospedale a Padova. Le sono state impartite tutte le cure. La situazione in un primo momento sembrava essersi stabilizzata, ma dopo Capodanno il suo quadro clinico è precipitato. Negli ultimi giorni di vita è stata trasferita all'ospedale di Schiavonia dove il suo cuore ha smesso di battere. «La nostra Gemma è sempre stata bene - hanno riferito i parenti più stretti - a dispetto dell'età e di qualche acciacco, viveva da sola e si arrangiava in tutto. Andavamo a trovarla tutti i giorni, ma lei era in grado di badare a se stessa. Amava rimanere aggiornata con la cronaca locale e nazionale e adorava fare da mangiare». Gemma Zorzi è stata una figura storica nella frazione di Torreselle. Per oltre trent'anni è stata la cuoca della scuola materna della frazione. Ha visto passare generazioni di giovani, aveva un sorriso per tutti e quando c'era bisogno non si tirava indietro per aiutare le persone più fragili. In paese tutti sapevano chi fosse Gemma e quando la trovavano per strada era inevitabile fermarsi per fare quattro chiacchiere e parlare di tutto compresi gli aneddoti del passato. Il grave lutto ha scosso anche il sindaco di Piombino Dese che ieri, non appena appreso della notizia ha riferito: «Gemma era una persona simpaticissima e amata da tutti, sempre sorridente, grande lavoratrice, carattere buono e amichevole, aveva un sorriso per tutti. E' una grave perdita per la nostra comunità. Voglio appellarmi ancora una volta ai miei concittadini sull'importanza di rispettare le più elementari regole di prevenzione al virus». Martedì, giorno del funerale, nel pieno rispetto delle restrizioni imposte dal Governo, è probabile che siano in tanti coloro che vorranno tributarle l'ultimo saluto.

