Il primo indirizzo dato dalla Soprintendenza diceva che bisognava togliere tutti gli ombrelloni da piazza dei Signori e rastremare anche quelli in piazza delle Erbe e della Frutta. Poi è stato mitigato ma secondo questi criteri ad esempio solo il bar Nazionale è a posto, mentre Goppion non può mettere l'ombrellone. Questo crea una discriminazione fra i pubblici esercizi. Fra l'altro non si possono aprire ombrelloni nei sottoportici.

Altro punto delicato. Non sono ammesse strutture fisse o mobili, gazebi, verande o dehors, fatta eccezione per quelle già autorizzate. Per intenderci, la veranda del Cavour è salva così come quella del Fuel in Prato della Valle. Rischiano invece il Margherita e il Pe pen. Ad esempio nel caso del bar Margherita si tratta della tenda. Dovrebbe essere sostituita da ombrelloni, qualcosa di removibile.

Siccome ce n'è per tutti per mantenere il senso della prospettiva l'occupazione di sedie e tavolini non dovrà superare un terzo della larghezza della sede stradale. Se prendiamo via Roma l'Otium e qualche altro dovrebbero restringersi. Per garantire ai pedoni di poter passare. E per finire dal momento che la Sovrintendenza non ama - e lo ha sempre detto - qualsiasi delimitazione che incida sulla visibilità e sulla comprensione dei monumenti, non sono ammesse pedane, recinzioni, fioriere, transenne e paraventi. In questo caso citiamo ad esempio le fioriere dello Zairo.

