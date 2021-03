LA STORIA

PADOVA Un anno fa il Coronavirus si è portato via in pochi giorni il loro papà e oggi le figlie di Renzo Baessato, 80 anni, celebreranno il suo funerale che all'epoca non era stato possibile organizzare. Proprio il 17 marzo, ad un anno esatto di distanza. E sarà la chiesa parrocchiale di Taggì di Sotto a Villafranca Padovana, parrocchia e comunità a cui apparteneva l'anziano, ad accogliere alle 17.30 quanti vorranno salutare l'amico Renzo e far sentire la propria vicinanza ai familiari. In chiesa l'urna cineraria con i resti dell'ottantenne per l'ultimo saluto.

Un anno fa il lockdown, l'incertezza di quello che si stava vivendo, le chiese chiuse e i cimiteri inaccessibili hanno amplificato il dolore per l'improvvisa perdita di un affetto caro. E così è stato anche per le figlie di Baessato, salutato mentre saliva in ambulanza la domenica mattina e deceduto due giorni dopo all'ospedale di Schiavonia. Da qui la loro storia è purtroppo simile a quella di molte altre famiglie che in quelle settimana hanno sofferto la morte di un familiare, non potendogli stare accanto negli ultimi attimi di vita, e non potendolo neppure vedere per l'ultima volta all'obitorio. In mano, dopo un mese dalla morte, solo l'urna con le ceneri e l'impossibilità di celebrare il funerale.

IN SOSPESO

«La morte di papà, avvenuta così rapidamente e in piena pandemia, ha lasciato un vuoto profondo ha raccontato Margherita, una delle tre figlie dell'ottantenne -, e ancora oggi sento che c'è qualcosa di sospeso, qualcosa di incompiuto. Non aver potuto organizzare il funerale al momento della morte ci ha rattristati, per chi è credente accompagnare un proprio caro nel suo ultimo saluto permette anche di elaborare il lutto, passaggio che a noi è mancato».

«Parlando con don Paolo ho esternato questo nostro desiderio che è stato subito accolto racconta ancora la figlia -, e così possiamo celebrare la funzione che papà non ha avuto, chiudendo un cerchio per lui e per noi. Quello che abbiamo vissuto non è stato un momento facile, noi familiari ci siamo ritrovati a vivere un dramma dall'oggi al domani: papà è andato all'Ospedale la domenica e il martedì ci hanno detto che era deceduto. Non l'abbiamo più visto, fra le mani solo l'urna con le sue ceneri».

Margherita e le sorelle Ornella e Isabella hanno fatto pubblicare l'epigrafe del papà per comunicare data e luogo del funerale, ricordando che un anno fa la pandemia le ha private dell'affetto del loro amatissimo genitore e che, in occasione del primo anniversario dalla morte, si celebra il funerale che non ha potuto avere l'anno scorso. Un anno fa anche per l'ottantenne di Taggì quella che inizialmente era apparsa un'influenza intestinale si è invece confermato un contagio del temuto virus.

Giunto all'ospedale di Cittadella l'esito positivo al tampone e il trasferimento a Schiavonia dove l'uomo è deceduto poco dopo. Un volto conosciuto in paese: in passato Baessato aveva gestito anche un bar nel quartiere di Montà a Padova, ed era stato un grande appassionato di bocce. Don Paolo Pegoraro, parroco di Taggì di Sotto, ha rilasciato anche una dichiarazione firmata in cui attesta la celebrazione del funerale per oggi pomeriggio che può essere allegata al modulo da portare con sé.

Barbara Turetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA