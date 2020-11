I CAMICI BIANCHI

PADOVA Nel giorno del suo compleanno, Massimo non pensa a regali e candeline. «Ho dato la piena disponibilità per tutta la provincia di Padova ma anche per il resto del Veneto e sono pronto a partire. Vado a Vicenza, Treviso, Verona. Dove serve». Massimo Casale, 26 anni, di Cittadella, è uno dei 130 giovani medici che hanno dato il proprio assenso per essere chiamati a sostituire i dottori di famiglia contagiati o comunque in isolamento. Laureato a Padova un anno fa, punta a fare la specializzazione in oculistica ma intanto è pronto a mettersi in prima linea: «Ho la macchina e se serve posso andare ovunque in base alle necessità. Vedo tanti pazienti spaesati davanti a questa pandemia e mi piace l'idea di dare loro sicurezza e farli sentire meglio. Non vedo l'ora di poter stare vicino alla popolazione dando risposte chiare, sicure e semplici»

CHI SONO

In parte sono medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, in parte medici che si sono da poco abilitati alla professione. Vivono in tutto il Veneto e hanno accolto l'appello partito dal gruppo Fimmg Giovani Padova (il sindacato dei medici di medicina generale). Il tam-tam è corso veloce, negli ultimi giorni, soprattutto su WhatsApp: così come per l'ondata primaverile, anche in autunno è stata raccolta la disponibilità a coprire eventuali assenze dei medici di assistenza primaria che dovessero trovarsi in una situazione di isolamento o quarantena a causa del Covid. Dei 130 giovani medici veneti coinvolti sono 66 quelli che hanno dato disponibilità per la provincia di Padova e sono almeno 40 quelli che in provincia di Padova già vivono.

Attendono tutti la prima chiamata sulla scia di quanto avevano fatto a febbraio Mariateresa Gallea (33 anni, di Padova), Paolo Simonato ( 29, di Ospedaletto) e Luca Sostini (34, originario di Este). I tre giovani medici sono stati da poco ricevuti dal presidente Mattarella al quirinale per ricevere l'onorificenza di Cavalieri della Repubblica. Il motivo? Erano corsi a Vo', appena scoppiata l'emergenza, proprio per sostituire i colleghi in quarantena. «Ci auguriamo che resti sempre e solo una disponibilità teorica, ma durante un'emergenza è importante essere pronti ad affrontare ogni imprevisto dell'ultimo minuto per garantire l'assistenza alla nostra popolazione - spiega il sindacato Fimmg - Vogliamo dare il messaggio rassicurante ai nostri colleghi. I loro assistiti non saranno abbandonati, qualunque cosa dovesse accadere».

Ora è proprio Mariateresa Gallea a lanciare metaforicamente gli altri giovani in prima linea: «Per un'esperienza simile a me e ai miei colleghi è stata riconosciuta un'onorificenza che condividiamo con tutti i colleghi che si erano resi disponibili. Valeva in primavera e vale nuovamente adesso, con tanti altri giovani medici pronti a mettersi gioco per fare fronte all'emergenza». Ieri il primo caso: un medico di base è risultato positivo a Piove di Sacco e subito è stata consultata la lista per la sostituzione.

I TEST

È un'ulteriore dimostrazione, questa, del ruolo di primo piano che stanno giocando i medici di medicina generale in questa delicatissima fase. Sono moltissimi i dottori di famiglia padovani che stanno già eseguendo nei propri ambulatori (ma anche nei drive-in o in altre strutture) i tamponi ai propri pazienti con l'obiettivo di alleggerire il sistema sanitario e accorciare le code fuori da ospedali e distretti. «Tutto sta procedendo e noi lavoriamo in massima sicurezza» ha assicurato la scorsa settimana dal proprio studio all'Arcella il vicesegretario nazionale della Fimmg, Domenico Crisarà.

Gabriele Pipia

