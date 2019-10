«Noi preti e il sesso, questione di stress»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPADOVA Un'altra vicenda a luci rosse. La seconda in appena ventiquattro ore. Un'ulteriore lacerazione, quindi, per la già martoriata Chiesa padovana, che due anni fa aveva vissuto un analogo periodo di sofferenza quand'era emerso lo scandalo hard che aveva avuto per protagonista l'allora parroco di San Lazzaro, don Andrea Contin, sospeso poi a divinis per i filmini osé girati in canonica. Ma quali sino i motivi che possono far sì che un sacerdote finisca al centro di situazioni così incresciose? Lo abbiamo chiesto a don Luca...