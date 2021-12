ALLE SUPERIORI

PADOVA C'è chi rifiuta di ricevere la notifica a mano, chi minaccia di chiamare l'avvocato. Per i presidi la mattinata di ieri è stata a dir poco impegnativa. Dalla prima linea hanno a che fare con quei docenti e quel personale scolastico che non vuole vaccinarsi. Ma che sarà obbligato a farlo se vuole continuare a lavorare a scuola. «Oggi (ieri, ndr) tutti erano in servizio precisa Federica Silvoni, presidente dell'associazione presidi e dirigente dell'istituto comprensivo di Albignasego Il portale del Ministero non ha avuto problemi e ci mostra chi ha il Super Green pass e chi ha il Green pass base. In base a questo facciamo partire le notifiche. Entro cinque giorni chi non è vaccinato deve portare i documenti che dimostrano almeno di aver preso appuntamento per la prima dose o che dimostrano un'esenzione. Poi ci sono altri 20 giorni per regolarizzarsi». La notifica può essere consegnata a mano a scuola oppure inviata tramite raccomandata.

«Sono pochi per fortuna ma c'è qualcuno che dice di non volerla ritirare in ufficio, chiede che sia inviata la raccomandata racconta Silvoni C'è anche chi minaccia di chiamare l'avvocato e fare ricorso. Poi ci sono le persone in malattia a cui non si può notificare nulla, bisogna aspettare che rientrino. Nel nostro istituto su 350 dipendenti in 4 sono già sospesi, 6 sono in aspettativa e 19 hanno il Green pass base ma tra questi ultimi qualcuno ha già la prima dose. Il problema sono le supplenze perché le graduatorie sono esaurite, possiamo prendere persone senza i titoli che si mettono a disposizione».

Sul tema delle supplenze c'è un altro fattore da tenere presente: «Dobbiamo sostituire anche coloro che sono in quarantena. Teniamo duro ma la situazione è faticosa».

Per le scuole superiori cittadine non ci sono grosse difficoltà perché i no vax sono davvero pochi. Ma non vuol dire che i problemi non ci siano. «Siamo in prima linea, prendiamo parole per conto terzi dice Maurizio Sartori, preside del liceo scientifico Nievo Abbiamo due docenti che stanno per vaccinarsi e due collaboratori che hanno ricevuto la notifica. E confermo che c'è sempre di mezzo la minaccia di fare ricorso in tribunale. C'è molta confusione e a pagare sono sempre gli ultimi. Per esempio, per andare a una palestra della Guizza usiamo un pullman privato e chiede il Green pass. Perciò ci sono studenti che non vengono fatti salire e questo ha creato malumori: un'ora sono seduti in classe tutti assieme e l'ora dopo non possono fare ginnastica».

Poche persone no vax anche al liceo delle scienze umane Duca d'Aosta («Meno del 10%» conferma il preside Francesco Lazzarini), al liceo scientifico Fermi («Soprattutto tra i collaboratori» riferisce la dirigente Alberta Angelini) e all'istituto Calvi («Solo due professori e pochi collaboratori» fa sapere Maria Francesca Guiso, prima collaboratrice del preside).

Nei cinque istituti superiori di Cittadella, che contano 3500 studenti, e nell'istituto comprensivo della città murata diretto da Chiara Riello, in totale ci sono circa 20 casi. «Meno di una decina nel nostro istituto - spiega Antonella Bianchini dirigente del liceo Caro - Almeno per cinque giorni vengono con il tampone, il periodo previsto per presentare la documentazione quale esenzione o data di appuntamento vaccino». Lezioni regolari al liceo Fanoli e al Meucci diretti da Roberto Turetta. Due i docenti che con tutta probabilità saranno sostituiti, ma al rientro dalle vacanze di Natale. Su 64 impiegati negli istituti Enaip di Cittadella e Piazzola sul Brenta, 2 le posizioni da regolarizzare. Il dirigente Stefano Migotto: «Non ci sono stati grossi problemi grazie alla collaborazione e alla consapevolezza del personale con cui su questo tema c'è un dialogo aperto e pragmatico. Si preparano i mesi più faticosi». Meno di dieci le persone coinvolte - indica Francesco Merici dirigente dell'Istituto tecnico economico e tecnologico Girardi - alcune erano già assenti, alcune si sono assentate oggi, qualcuno si è presentato regolarmente ricevendo direttamente la comunicazione prevista».

Silvia Moranduzzo

Michelangelo Cecchetto

© riproduzione riservata



© RIPRODUZIONE RISERVATA