(L.Mar.) «Lancio un appello a tutte le famiglie di Camposampiero che hanno i bambini che frequentano il nostro istituto comprensivo Parini: sensibilizzate i vostri figli al rispetto, particolarmente al di fuori della scuola, del distanziamento sociale e dell'uso della mascherina, come prescritto dalla normativa. Non vogliamo arrenderci ma abbiamo bisogno di tutti voi, ognuno per il proprio ruolo e competenza». Ieri con una lettera della preside Giovanna Ferarri indirizzata a tutti i genitori degli 800 ragazzi dell'istituto comprensivo Parini di Camposampiero, la direzione scolastica ha reso nota la situazione epidemiologica attuale: alla scuola dell'infanzia di Rustega trentasei bambini e quattro insegnanti dovranno sottoporsi al tampone in seguito alla positività di un bambino. Alle elementari Cesare Battisti due classi sono appena tornate in aula dopo il riscontro di un compagno con il virus. In questo particolare momento per la dottoressa Ferrari serve prudenza, vigilanza e anche ottimismo. «Mi rendo conto degli inevitabili disagi arrecati a chi si trova con un figlio sottratto alla continuità scolastica per motivi di sanità pubblica. Il dispiacere e la preoccupazione non appartengono solo alle famiglie ma all'intera comunità che crede nell'istituzione scolastica come una realtà in grado di costruire futuro. Per questo ho deciso, con un atto di trasparenza, di sensibilizzare tutti a rispettare le regole in vigore». Intanto l'amministrazione comunale cerca di rispondere con i fatti alle difficoltà. Nell'ultima seduta del consiglio il Comune ha stanziato 200 mila euro per le scuole del territorio. A parte i cantieri in corso all'ex liceo e alla elementare Ungaretti a Rustega, tra i vari interventi c'è quello alle scuole medie in via Filipetto: è stata ampliata la mensa, è stato il piano terra e sono stati rivisti gli ingressi (ora sono 9 per facilitare il distanziamento) per un costo totale di 54 mila euro. Nell'area retrostante la primaria Cesare Battisti è stata installata una tensostruttur che ospita i bambini all'ingresso. A Rustega, invece, è stato adeguato l'oratorio per ospitare alcuni classe delle elementari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA