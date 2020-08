IL RACCONTO

PADOVA Un'opera fondamentale e urgente. La testimonianza di quanto sia necessario avviare al più presto i cantieri per realizzare la nuova Pediatria è arrivata ieri da Maria Colella, che ha parlato in modo accorato a nome del Forum che raggruppa 24 associazioni di genitori, tra cui la Città della Speranza.

«Rappresento 1.500 famiglie, cioè 5mila persone - ha raccontato -. Tutti hanno vissuto, o vivono, in ospedale, a fianco dei loro bimbi ammalati e ricoverati non per pochi giorni. Molti sono arrivati da fuori Padova e io stessa ho dovuto trasferirmi qui proprio per la Pediatria. Mi avevano detto che avrei trovato un piccolo ospedale di provincia, e invece ho avuto grandi cose e ho riscontrato un livello di assistenza eccellente».

«Oggi tutto questo però si sta perdendo, ma non perchè stia cambiando la professionalità dei medici - ha proseguito - ma perchè non possono esprimerla in una logistica come quella attuale, che è peggiorata dopo l'abbattimento della palazzina, in seguito al quale gli spazi si sono ulteriormente ridotti. I piccoli pazienti hanno bisogno di cure, ma anche di locali per giocare, o da dedicare alla scuola, che ora non esistono. E quando si apre un armadietto, il comodino deve restare chiuso perchè non c'è più posto. Ho assistito a scene drammatiche da terzo mondo, come poco tempo fa quando un bambino di 18 mesi che stava morendo era in un stanza con altri 3 degenti e i suoi genitori non potevano restare con lui: i medici hanno fatto l'impossibile per consentire a mamma e papà di rimanere vicino al loro piccolo che se ne stava andando e quindi, per esaudire il desiderio di accompagnarlo nell'ultimo viaggio, hanno dovuto trasferire un un'altra stanza una bimba con la polmonite, la quale è finita in camera con coetanei affetti da gastroenterite. Tutto ciò dimostra che non si può più aspettare e che la nuova Pediatria di Padova, dove si curano malati provenienti da tutta Italia, deve arrivare in tempi strettissimi».

Maria Colella, poi, non ha avuto esitazioni a rincarare il suo appello. «Ogni giorno di ritardo si traduce in una sofferenza per i bambini ricoverati e per i loro genitori, alcuni dei quali non vogliono più venire in una struttura inadeguata. E poi mi chiedo che cosa sarebbe successo se i contagi da Covid fossero stati più aggressivi con la fascia dell'infanzia. Ora la parola d'ordine deve essere soltanto una: urgenza. Padova non merita che la sua Pediatra abbia spazi non all'altezza degli standard richiesti».

Ni.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA