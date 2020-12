L'APPELLO

PADOVA Professionisti che in questi mesi di emergenza Coronavirus sono stati in primissima linea senza però essere considerati dalle istituzioni. Ben 25 in Italia i farmacisti che hanno perso la vita perchè contagiati sul luogo di lavoro. A pochi giorni dall'avvio della vaccinazione, rinnovano la loro massima collaborazione nell'organizzazione della somministrazione ma chiedono di non essere messi a piè di lista nell'ordine di coloro che avranno per primi la copertura vaccinale. Questo il forte appello lanciato da Giovanni Cirilli, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Padova.

«I farmacisti si sono trovati ad assistere moltissimi cittadini bisognosi di consigli, di farmaci, di una parola di conforto. Noi sempre presenti dietro il banco per consegnare farmaci a domicilio, ossigeno e cercare di ridurre gli ingressi al pronto soccorso. Non mi sembra che ci sia riconosciuto tutto questo - afferma il presidente Cirilli - Abbiamo l'impressione di essere una specie di ectoplasmi all'interno del sistema sanitario. Ulteriore dimostrazione di quello che ho appena detto è non rientrare nel novero dei professionisti della salute per quanto riguarda la vaccinazione Covid-19». I timori porta ad esempio quello che sta accadendo in Toscana. «La chiamata è riservata al personale dipendente delle Ulss, degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, al personale socio-sanitario delle Rsa e agli ospiti delle stesse, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta e ai dipendenti delle ditte che hanno servizi appaltati in sanità. Nessuna traccia dei farmacisti della comunità e dei farmacisti delle parafarmacie».

LA PARTECIPAZIONE

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei farmacisti nella seconda fase della vaccinazione, Fofi e Federfarma avevano dato piena disponibilità a partecipare. Lo stesso Domenico Arcuri aveva auspicato il coinvolgimento di farmacie e farmacisti contro il Sars-Cov-2. In che modo è ancora tutto da vedere. «É perlomeno bizzarro che tutta la gestione Covid-19 sia stata data da gestire ad un'unica persona, che non è un tuttologo e quindi non può avere la leadership per ognuno di questi incarichi - continua Cirilli - Ho l'impressione che l'Italia navighi a vista: il rischio è finire in una secca con danni alle persone e alla nave. Non siamo come parte della politica crede, cioè commercianti privilegiati, ma professionisti sia in campo territoriale che ospedaliero».

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA