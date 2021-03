IL RACCONTO

PADOVA Pochi, pochissimi. Torna la zona rossa, con tutte le limitazioni che ne conseguono, e i padovani che ieri hanno deciso di uscire di casa erano davvero un numero limitato. Niente coda al di fuori degli uffici postali cittadini e nemmeno alle bancarelle del mercato di piazza delle Erbe, anch'esse ridotte. Qualcuno ha optato per un caffè da asporto al bar che ha consumato camminando, tornando al lavoro, mentre gli autobus circolavano molto più leggeri dato che gli studenti sono tutti a casa a seguire la didattica a distanza. Sulla serranda abbassata della merceria di piazza dei Frutti è stato attaccato un cartello: «Chiediamo solo di lavorare in sicurezza, come abbiamo sempre fatto».

«Il primo giorno di zona rossa va a rilento sospira Fabrizio Graziati, titolare della pasticceria in piazza dei Frutti Qui in centro siamo quasi tutti aperti con l'asporto quindi le poche persone che ci sono si disperdono per forza di cose. Noi oltre all'asporto facciamo anche consegna a domicilio, cerchiamo comunque di mantenere attivo il servizio per i nostri clienti. Ma in giro si vede davvero poca gente». Su tremila esercizi pubblici circa la metà, 1.600, restano aperti in zona rossa offrendo servizio per asporto o consegna a domicilio: quest'ultima modalità viene effettuata dal 20 per cento dei locali, un dato che cresce nel fine settimana al 30 per cento, quando ci sono più probabilità di ricevere degli ordini. Secondo le stime di Appe solo il 20 per cento dei dipendenti è stato richiamato in servizio, gli altri sono in cassa integrazione. A quanto pare la combinazione del lunedì, che non è esattamente il giorno più amato della settimana, e le restrizioni hanno fatto breccia tra i padovani che hanno preso alla lettera l'invito a uscire solo in caso di necessità.

«Si vede il passaggio in zona rossa, decisamente commenta Andrea Gaddi, titolare del negozio di giochi da tavolo Tempus Fugit in via Barbarigo La clientela è praticamente azzerata mentre in zona gialla e arancione abbiamo comunque lavoricchiato. Noi rientriamo nei codici Ateco dei beni essenziali quindi possiamo restare aperti anche se quest'anno di pandemia ci ha costretto a fare delle modifiche». Il negozio, infatti, si compone di due sale molto grandi e una di queste era adibita a ludoteca dove prima dell'arrivo del Covid-19 si tenevano dei tornei di giochi da tavolo. «Era il nostro punto di forza ma abbiamo dovuto fare dei cambiamenti spiega Gaddi Ora quella sala è una sorta di showroom dove mostriamo aperti i giochi. Diciamo che se va avanti così dovremo fare due conti, è una sorta di conto alla rovescia. Certo, anche chiudere ha dei costi quindi ci penseremo ma non so quanto ancora potremo resistere. La nostra fortuna è che nel periodo natalizio abbiamo lavorato abbastanza».

E poi ci sono loro, quelli che non hanno mai chiuso come edicolanti e tabaccai. Quelli che durante il primo lockdown hanno anche dato una mano diventando punti di distribuzione delle mascherine acquistate dal Comune. «Ci sono meno persone di quanto mi aspettavo riferisce Marco Bazzolo, edicolante di via Curzola Qui da me vengono più che altro gli abitanti del quartiere. È stato un periodo difficile, pesante a livello psicologico. Ancora oggi ci sono persone che vengono in edicola e non hanno la mascherina. Io faccio anche fotocopie e in negozio possono entrare al massimo due persone, fuori a volte si forma un po' di coda e c'è gente che si spazientisce. Anche noi, come tanti altri, siamo a rischio contagio, alcuni di noi sono stati infettati. Ma non possiamo smettere di lavorare perché non abbiamo alcun tipo di ammortizzatore sociale, l'unica speranza è nel vaccino. A livello sindacale ci siamo mossi per chiedere di essere inseriti nelle liste però è anche vero che non siamo gli unici a contatto diretto con i clienti quindi aspetteremo il nostro turno». Una situazione pesante, resa ancora più complicata da chi non rispetta le regole.

«Nel mio negozio a volte entrano senza guardare se c'è già qualcuno dentro, non si preoccupano del contingentamento racconta Alessandra Faggion, titolare di una tabaccheria in via Chiesanuova Non si rendono conto del problema. C'è ancora chi non mette la mascherina o la tiene sotto il naso. Mi sembra ci sia poca attenzione, dobbiamo fare i vigili e controllare che le norme vengano rispettate da tutti. Oggi c'erano poche persone in giro ma ho visto una diminuzione già dalla fine della settimana scorsa».

Silvia Moranduzzo

