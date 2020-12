LA DETERMINAZIONE

PADOVA Ha il tono di voce di una che non si arrende. Del resto la sua storia lo dimostra. Chiara Borile è erede di una famiglia di imprenditori del turismo che oggi ha tre alberghi, Abano Grand Hotel, 200 posti; Metropole, 180, Trieste & Victoria, altri 200. Non può fermarsi.

«In questo momento ci siamo presi una pausa. Stiamo esaminando la situazione per decidere cosa fare ma l'idea è di aprire dal 20 dicembre. Non faremo guadagni, anzi, ma l'importante è tenere i clienti, lo facciamo per quello».

LA DEROGA

Potrebbe essere utile la deroga agli spostamenti? «Per noi non incide tanto, perchè i nostri clienti possono arrivare anche da fuori regione. Mi spiego meglio. Noi siamo uno stabilimento termale e ci danno la possibilità di essere aperti solo per questa ragione. Il nostro clientE si fa fare l'impegnativa dal proprio medico con il tipo di cura che deve fare, bagni, fanghi e aerosol. Quando arriva fa la visita medica e poi entra a pensione completa. Per questo qualcuno potrebbe arrivare il 24 e ripartire il 27 ad esempio».

E chi invece non fa la cura? «Non potrà entrare in piscina, perché la piscina è aperta in quanto è propedeutica al trattamento termale. Dunque l'accompagnatore potrebbe arrivare anche il 24. Il da dove ce lo dovranno dire. Quello che voglio sottolineare è che la piscina in questo caso non è un gioco ma un completamento. Prima ti fai le cure e poi entri in piscina. E noi dobbiamo essere rigidi nell'accoglienza perchè ci saranno controlli massicci».

Ma i clienti non saranno disorientati? «Infatti noi stiamo cercando di accompagnarli in tutto il percorso spiegando loro che non valgono le regole di una piccola pensione». Come stanno andando le prenotazioni? «Posso dirle come è andata a settembre e ottobre. Tante richieste poche conferme. La maggior parte le porta a termine 2-3 giorni prima dell'arrivo. Questo provoca parecchi problemi di organizzazione come può ben capire».

L'ORGANIZZAZIONE

«Noi abbiamo quasi 500 stanze e per aprire tre alberghi devo impiegare 150 persone. Pensi alla piscine, al ristorante, ai servizi in camera». Ne vale la pena? «No, non è redditizio ma lo scopo non è quello ma non perdere i clienti e far lavorare il personale per mantenere in equilibrio il sistema. Certo non è facile vendere. Anche se diamo la camera più bella super scontata la gente vuole quella più piccola che costa meno... Però c'è un fatto. Le persone hanno bisogno, vogliono assolutamente tranquillità».

Che risultato giudicherebbe soddisfacente come minimo? «Voglio arrivare al 50 per cento. Finora abbiamo aperto per restare in piedi ma non ci siamo... stati».

LA SITUAZIONE GENERALE

Marco Gottardo, direttore di Federalberghi terme. «Io credo che il 30 per cento dei novanta alberghi delle terme aprirà durante le vacanze natalizie. Un altro 30 per cento terrà chiuso, mentre un altro 40 per cento è per il momento ancora indeciso».

Questa la fotografia mentre si attendono novità a breve sul fronte delle deroghe agli spostamenti. «Sto parlando del periodo dal 20 al 10 di gennaio, oggi ne abbiamo aperti 15. C'è chi ha chiuso e poi ha aperto e ancora chiuso, ma i costi ogni volta sono proibitivi, dal personale alle sanificazioni. E comunque gli imprenditori sanno che se va bene andranno alla pari. E per andare in pareggio bisogna fare almeno il 50 per cento. Ma come accade di regola in questo periodo l'apertura non è finalizzata al guadagno ma al marketing per la fidelizzazione della clientela. Certo aprire ad esempio fra regioni per il bacino termale vorrebbe dire molto, ad esempio come punto di riferimento dell'Emilia Romagna. Lo dico perché nei nostri alberghi non ci sono mai stati finora dei casi di focolai e questo non è il periodo per la tradizionale clientela terapeutica».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA