L'INTERPRETAZIONE

PADOVA Dopo i chiarimenti che la Regione ha voluto dare sul servizio mensa Confesercenti torna sull'interpretazione e precisa che non si tratta di un liberi tutti ma di un sentiero stretto da percorrere.

Il Dpcm del 14 gennaio nelle aree Arancione sospende le attività di somministrazione ad esclusione di mense e catering continuativo su base contrattuale - scrive - La Regione è intervenuta per ricordare che il Dpcm non richiama il codice Ateco 56.29 per le attività escluse dalla sospensione ma ne definisce le caratteristiche del servizio.

Il Dpcm usa la dizione del predetto codice Ateco ma non impone l'intestazione del codice nella visura camerale, la quale non condiziona e limita l'attività che può essere svolta dall'imprenditore. Del resto il Ministero competente con la circolare 16/7/1998 nr.188 ha qualificato come mense aziendali anche gli esercizi pubblici limitatamente alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande realizzate sulla base di specifiche convenzioni con datori di lavoro. Nella pratica sono quindi sospese tutte le attività di somministrazione ad eccezione delle mense e dei catering resi su base continuativa e contrattuale. I ristoranti che effettuano l'attività di mensa aziendale sono quindi esclusivamente quelli che hanno in corso questi accordi contrattuali.

Per la stipula dei contratti di fornitura di mensa aziendale presso i ristoranti anche se erogato ai fini contrattuali di lavoro dipendente, non è necessario avere il codice Ateco relativo dal momento che i ristoranti sono già in possesso di tutti i requisiti professionali, morali, igienico-sanitari, amministrativi necessari per effettuare il servizio. In sintesi Si ha mensa aziendale con: contratto di mensa aziendale ai sensi del Tuir. Elenco dei lavoratori dipendenti beneficiari del trattamento di mensa. Orari dei turni di mensa. Comunicazione al comune del contratto in essere (consigliato). In caso di contratto con più aziende consigliamo di applicare le direttive indicate dalla Regione Veneto nell'ordinanza dello scorso 4 maggio anche se non più in vigore: sale o spazi separati da azienda ad azienda, rispetto del distanziamento, arieggiamento e sanificazione tra turno e turno. Non ci possono essere persone in attesa all'interno o all'esterno del locale.

All'esterno deve essere chiaramente indicato che il locale è chiuso e che sono ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal datore di lavoro e nel rispetto degli orari predeterminati. Ovviamente vanno applicate tutte le norme igienico sanitarie e gli indirizzi anticovid. Il rapporto convenzionale è diretto con l'azienda e non con il lavoratore. Anche il rapporto fiscale è diretto tra azienda e ristoratore.

Non si è mensa - chiude l'associazione - quando non può essere interpretato come servizio di mensa aziendale il pasto pagato con ticket restaurant o direttamente dall'utente anche se in possesso di partita Iva. Non può essere considerato servizio di mensa continuativo il contratto aziendale occasionale stipulato lo stesso giorno della prestazione e non rientrante in un accordo contrattuale aziendale. La card aziendale per mensa può essere utilizzata solo nelle condizioni descritte.

Mauro Giacon



