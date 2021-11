Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CONSEGUENZEPADOVA Da una parte sono già pronte una cinquantina di multe per i no green pass ammassati durante l'ultima manifestazione al Parco Europa. Dall'altra c'è un no vax, affiliato al canale Telegram Basta Dittatura, padovano cinquantenne, indagato per istigazione a delinquere. Sul gruppo scriveva: Gettiamo dell'acido sulle forze dell'ordine.Così le autorità sfilano i guanti di velluto usati finora: con l'aumento dei contagi da...