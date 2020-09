BUSITALIA

PADOVA La riorganizzazione delle corse fatta scattare da Busitalia fa scendere sul piede di guerra gli autisti che lunedì potrebbero boicottare decine di corse. Insomma, il rischio è quello che il primo giorno di scuola possano registrarsi pesanti disagi anche sul fronte del trasporto pubblico. Da ieri mattina, infatti, le chat riservate di autisti e controllori si sono fatte roventi. I messaggi contro il nuovo orario invernale, che dovrebbe garantire più corse in favore degli studenti, non si contano.

«L'unica cosa da fare è mettersi tutti in malattia dal lunedì esorta i colleghi un autista in un messaggio vocale Che vadano loro a prenderseli a casa gli studenti. Più che una riorganizzazione sembra che abbiano tiralo i numeri al lotto. Bisogna stare a casa». «Noi abbiamo anche l'esperienza del 2015 quando sono state riviste tutte le corse rincara la dose un altro lavoratore di Busitalia Se ricordate bene, in quell'occasione l'azienda il 7 gennaio ha pubblicato i turni la mattina, all'ultimo momento. Il risultato? I bus per 2 ore non si sono mossi dal deposito. Il rischio è che lunedì prossimo succeda la stessa cosa».

Ieri mattina, intanto, nella bacheca dedicata alle note sindacali in via Rismondo è apparsa una comunicazione che lascia pochissimo spazio alle interpretazioni: Non accettare cambi di turno dal 14 in poi fino a nuovo ordine dell'ufficio Movimento. E sempre ieri, ad andare già durissima sulla questione è stata anche Adl Cobas che, qualora l'azienda non dovesse fare un passo indietro, non esclude di far scattare lo stato di agitazione e di ricorrere allo sciopero. In modo particolare, il sindacato di base se la prende con la decisione di Busitalia di affidare agli autisti e ai controllori l'onere di fare rispettare le norme anti-Covid. «In sintesi l'azienda demanda tutte le responsabilità in merito alle scelte se caricare o non caricare passeggeri al giudizio del singolo lavoratore, con la conseguenza che di fronte ai passeggeri e all'utenza, in qualsiasi caso il responsabile sarà l'autista tuona Stefano Pieretti - Noi diciamo chiaramente che questo scaricabarile non ci piace. L'azienda aveva tutto il tempo e tutte le possibilità per trovare soluzioni diverse, Busitalia doveva mettere in campo tutte le iniziative necessarie, come per esempio i conta-persone automatici, per garantire la salute dei passeggeri e la tranquillità lavorativa di chi guida».

Anche a Palazzo Santo Stefano c'è preoccupazione per ciò che accadrà lunedì. «Da parte nostra abbiamo detto cosa si doveva fare interviene Elisa Venturini, consigliere provinciale delegata ai trasporti Il piano doveva consistere nel verificare quanti alunni erano iscritti nelle varie scuole, capire quindi quale avrebbe potuto essere la portata di utenti per gli autobus perché ricordiamo che la maggior parte degli studenti viene da fuori città, e poi inserire le corse aggiuntive in base a quei numeri e alle esigenze delle diverse scuole. Così saremmo stati pronti».

L'idea era di partire con un parco mezzi aumentato da subito, anche con l'aiuto eventualmente di privati, e poi regolarsi in corsa nel caso in cui gli utenti degli autobus fossero inferiori alle aspettative. Busitalia, invece, ha modificato i percorsi delle linee già esistenti per agevolare chi dovrà andare in direzione dei quattro grossi poli scolastici: via Cave (Scalcerle, Duca degli Abruzzi, San Benedetto da Norcia e Marchesi), nord (Valle, Curiel, Severi e Rogazionisti), sud (Marconi, Bernardi, Selvatico, Ruzza e Calvi) ed est (Cornaro e Gramsci). Ma nessuna corsa aggiuntiva. «Le linee guida del Governo prevedevano l'aggiunta di corse e navette continua Venturini E questo abbiamo chiesto a Busitalia. L'azienda ci ha risposto che gli abbonamenti sono calati del 50 per cento e questo, secondo loro, vuol dire che non servono corse in più. Noi non siamo d'accordo ma più di invitare Busitalia ha predisporre altri mezzi non possiamo fare».

Spetterebbe all'azienda di trasporti, infatti, la creazione di un bando per coinvolgere i privati. L'ipotesi sarebbe quella di appaltare parte del servizio a bus turistici. «Quella era la soluzione più immediata per tamponare l'emergenza, anche perché se già normalmente i mezzi erano pieni, ora che la capienza è all'80 per cento ci sarà un 20 per cento di giovani studenti che restano potenzialmente a piedi» scandisce Venturini.

