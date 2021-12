SANITÀ

MONSELICE Sindaci, personale medico e cittadini della Bassa Padovana. Nonostante il freddo erano 300 ieri davanti al Madre Teresa per sostenere un obiettivo comune: il rifiuto di vedere l'ospedale di Schiavonia di nuovo Covid Hospital. Poche ore dopo è arrivata anche la risposta di Luciano Flor, direttore generale della sanità in Regione, che ha rigettato le polemiche e assicurato che parte dei servizi ordinari continueranno a essere garantiti.

A parlare per i medici ieri è stato il dottor David Piccolotti, facendo presente la necessità di assumere più personale e il serio impegno per un doppio accesso che tenga diviso il Covid Hospital dalle altre prestazioni. «Oltre ai disagi subiti dall'intero personale dell'Ulss 6, nella Bassa paghiamo il forte ritardo di scelte sbagliate compiute in passato, di cui ancora non si vuole prendere atto affermano Alessandra Stivali e Raffaela Megna della segreteria provinciale di Fp Cgil e Giovanni Campolieti e Giovanni Migliorini di Fp Cgil Medici e Dirigenti Sanitari II personale si è distinto per averli affrontati con un innegabile spirito di servizio. Lo stesso che hanno portato al sit-in, non contro qualcuno ma a favore di un ospedale, e una sanità, capace di rispondere al meglio alle richieste di un vasto territorio».

Oltre al sindacato, Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio Regionale, ha dichiarato: «Voglio esprimere vicinanza, solidarietà e gratitudine al personale sanitario che è da quasi due anni in prima linea nel salvare vite umane. Sono qui per ascoltare le istanze di un territorio e trasferirle dove si prendono le decisioni. I cittadini della Bassa non devono essere abbandonati». Tra i sindaci presenti, Elvy Bentani di Solesino: «È giunto il momento di battere i pugni, oltre a chiedersi del perché non siano stati attivati gli altri quattro ex ospedali del territorio, attualmente chiusi. È una mancanza di rispetto verso tutti noi».

Il sindaco di Este, Matteo Pajola, ha sottolineato che era importante esserci come sindaci per prendere una posizione forte. «Il personale sanitario non riesce a fare il lavoro per il quale ha sacrificato anni di studi, arrivando alla decisione di andarsene, perché un ospedale Covid non è una struttura di eccellenza» ha aggiunto il sindaco di Monselice, Giorgia Bedin.

A rispondere è stato il dottor Flor: «L'ospedale di Schiavonia continua a essere tale. Non solo Punto nascita, Ostetricia, Pediatria e Oncologia sono aperti, ma anche le sale operatorie continuano a funzionare grazie al mantenimento di una terapia intensiva post-operatoria non Covid. Continua l'attività ambulatoriale e proseguono le attività di cardiologia interventistica programmata, Psichiatria, Dialisi. Mercoledì ho discusso con loro quattro ore, ho dato garanzie: noi le promesse le abbiamo mantenute tutte, se chi protesta ha altro da dire, prenda carta e penna e ci scriva. Alcuni dei presenti alla manifestazione c'erano anche mercoledì, sanno tutto».

Enrica Marchetto

