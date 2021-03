Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SORVEGLIANZAPADOVA «Il mio appello è di seguire le regole della zona rossa» dice l'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina. «Anche perché il piano sicurezza prevede un rafforzamento dei controlli, soprattutto nei parchi». Un piano messo a punto ieri in Prefettura al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. «È logico che essendoci meno negozi aperti le forze dell'ordine si schiereranno di più in altri luoghi sensibili...