Niente ritiro toscano per i giovani atleti della nota società Ciclisti Padovani. La causa? Sempre la stessa, il Coronavirus. Le squadre Juniores e Allievi dovevano fare una settimana a Riotorto, in provincia di Grosseto, in preparazione all'imminente stagione estiva di gare, con partenza sabato scorso. Ma l'emergenza virus ha fatto cambiare i piani con grande rammarico.

Lo spiega il dirigente Alberto Ongarato, ex atleta professionista di ciclismo

e oggi responsabile della squadra. «I ragazzi l'hanno presa male ovviamente. Ma come dirigenti ci è sembrato assurdo andare via in un momento del genere. E' stata una decisione basata sull'etica morale - racconta -. Abbiamo anche sospeso gli allenamenti di squadra anche se nessuno ci ha obbligato a farlo. Sono scelte regolate dal buonsenso» ha precisato Ongarato.

«Peccato, perché si trattava di un'occasione per fare squadra - continua il dirigente -. È proprio l'evento più atteso dell'anno dai nostri ragazzi. Per questo in un primo momento per loro non è stato facile accettarlo. Poi hanno capito la gravità della situazione e ci hanno supportato. Il prossimo anno ci rifaremo. Per il 2020 ormai non c'è molta speranza. Si tratta di un'esperienza fondamentale perché per sei giorni i nostri atleti vivono come i corridori professionisti. Ma bisogna essere responsabili in questi momenti». Come nel caso di tutti gli altri sport, la salute viene prima di tutto. (M.Luc.)

