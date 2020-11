TRASPORTI

PADOVA Addio corse bis dedicate agli studenti. Busitalia ha deciso che i mezzi aggiunti a settembre dedicati espressamente al trasporto degli studenti saranno eliminati. In questo periodo, andando verso il Natale, normalmente entrava in vigore l'orario pre-festivo che comporta una riduzione dei mezzi in circolazione. Ma quest'anno è particolare, essendoci un passeggero indesiderato da tenere d'occhio: il Coronavirus. «Eravamo molto preoccupati dice Davide Parpaiola, autista e sindacalista Adl Cobas Una riduzione delle corse avrebbe voluto dire un aumento di utenti sui mezzi. In questo momento si va bene, complice la chiusura delle scuole non c'è un grosso affollamento e quindi noi lavoratori siamo più tranquilli».

L'incertezza sul da farsi ha avuto termine ieri mattina quando ai dipendenti è stato comunicato che non sarebbe entrato in vigore l'orario pre-festivo come gli anni precedenti, ma saranno semplicemente eliminate le corse bis, nate in autunno per alleggerire l'affollamento causato dagli studenti che andavano e tornavano da scuola, andandosi a sommare con tutti gli altri passeggeri. «Il nostro pensiero fanno sapere dall'azienda di trasporti va alla sicurezza degli utenti e di tutti i nostri dipendenti. Per questo motivo abbiamo deciso di sospendere le corse bis dedicate al trasporto scolastico e non operare al momento una rimodulazione dell'orario di tutte le corse». «Questo ci rassicura un po' anche se rimane la preoccupazione per il futuro continua Parpaiola Ci auguriamo che non vengano fatte altre modifiche e che la Regione non le pretenda. Per noi il numero di passeggeri fa la differenza tra il lavorare in sicurezza e rischiare il contagio. Contagio che poi porteremmo a casa dalle nostre famiglie. Perciò benissimo la sospensione delle corse bis visto che studenti non ce ne sono a fare avanti e indietro ma che non si vada oltre».

LA NAVETTA

Questo non è l'unico argomento sul quale i sindacati hanno perplessità. A far storcere loro il naso, ad esempio, è stata anche l'istituzione della navetta che parte dalla stazione e arriva all'Euganeo per portare i possibili positivi a fare il tampone. «Come arrivano in stazione queste persone? Con il treno o altri mezzi pubblici? domanda Parpaiola Così si hanno dei possibili positivi che circolano sui mezzi pubblici. Non sarebbe stato forse meglio che ogni Comune trovasse un luogo dove farli? Ovunque vediamo stabili non utilizzati che potrebbero avere una migliore collocazione, quella di fare i tamponi ad esempio».

La navetta parte dalla corsia C del piazzale della stazione (ai 20 minuti di ogni ora, dalle 7.20 alle 17.20) e vi possono salire al massimo 25 persone perché la capienza, proprio per la particolarità degli utenti che potrebbero essere positivi al Coronavirus, è ulteriormente ridotta rispetto a quella vigente sugli altri mezzi. Un altro punto dolente è la sanificazione dei mezzi e dei posti di guida: per ogni cambio gli autisti hanno circa tre minuti durante i quali dovrebbero pulire la propria postazione. «Ma è impossibile riferisce Parpaiola Anche perché vuoi per ritardi o altro non si riesce a sanificare a dovere. E se il collega prima di me non è rispettoso delle regole? Volante, cambio, tutto potrebbe essere contaminato». La richiesta, in questo caso, sarebbe quella di iniziare il turno su un mezzo e terminarlo sullo stesso, senza effettuare cambi che oltre a comportare la possibilità di contagio tra colleghi a volte crea ritardi.

VETRO DA RIPOSIZIONARE

Non solo, dove è stato tolto i sindacati chiedono che venga riposizionato il vetro che separa la postazione dell'autista dal resto dell'abitacolo, così da garantire una maggiore sicurezza per i lavoratori. Ancora si attende una risposta dall'azienda. «Nell'ultimo consiglio comunale ho interrogato l'assessore ai Trasporti Andrea Ragona, presentando la problematica interviene il consigliere comunale in quota 5 stelle, Giacomo Cusumano Mi è stato garantito che si farà interprete presso la Provincia di Padova per quanto concerne il trasporto extraurbano e provvederà a sincerarsi del reale stato delle sanificazioni. A mio avviso si potrebbe pensare di bloccare la porta vicino all'autista per evitare passaggio di persone a distanze minime o posizionare dissuasori visivi all'interno dei mezzi come strisce e cartelli come avviene già in ogni luogo pubblico».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA