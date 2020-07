LA SITUAZIONE

PADOVA «Il nostro obiettivo è chiaro. A a settembre nessun bambino deve essere costretto a rimanere a casa davanti ad un monitor per seguire la didattica a distanza». A dirlo è stata ieri l'assessore alle Politiche scolastiche del Comune di Padova Cristina Piva che, ormai da mesi, sta lavorando a un piano che consenta ai bambini dei nidi, delle scuole per l'infanzia, delle primarie e delle medie (le cui strutture sono di competenza comunale) di poter tornare in classe a settembre.

GLI OBIETTIVI

«La ripresa delle attività educative e formative costituisce uno degli obiettivi della nostra amministrazione che ha cercato in tempi brevi di definire quelle che erano le prime criticità e ora sta cercando di trovare tutte le possibili soluzioni logistiche ed operative» ha premesso Piva che poi ha aggiunto: «Con il coinvolgimento di tutti, il Comune sta raccogliendo le istanze provenienti dalle scuole con particolare riferimento a spazi e arredi per individuare le risposte più adeguate che dobbiamo dare ai ragazzi e alle loro famiglie. Si sta verificando la capienza delle aree didattiche a disposizione, secondo le regole imposte dall'attuale situazione pandemica e individuando le criticità e, dunque, le necessità al fine di assicurare la migliore ripartenza delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020-2021, cercando di trovare soluzioni per gestire gli altri spazi scolastici come laboratori, palestre e mense. È stato predisposto l'acquisto di nuovi arredi, sono stati realizzati piccoli interventi di edilizia che consentiranno di recuperare nuove aule e di migliorare la costante aerazione dei locali scolastici e di mantenere le distanze, affinché sia garantita una ripartenza delle attività didattiche, osservando quelle che sono le indicazioni riportate dal Piano predisposto dal ministero dell'Istruzione dando priorità assoluta alla salvaguardia della salute, della sicurezza e, ovviamente, del diritto allo studio basandoci anche sui riferimenti normativi che sono alla base del nostro lavoro».

L'INCONTRO

«In rappresentanza dell'amministrazione ho incontrato il Comitato Priorità alla Scuola condividendo quelli che sono le priorità della scuola, dei bambini, della famiglia, degli insegnanti e di tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nelle attività educative ha concluso l'esponente del Pd - Si sta cercando di trovare in tutti i modi maggiori spazi in sicurezza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, individuando nuovi e più grandi aree sia all'interno delle strutture, sia all'esterno dell'edificio scolastico tentando di congiurare l'ipotesi di riduzione del tempo scuola, una scuola intesa non solo come luogo dove si impara e si studia ma anche come luogo di sviluppo delle relazioni. Si sta cercando di non avviare l'anno scolastico attivando una didattica mista in presenza/a distanza, dannosa ed emarginante, discriminatoria dei diritti universali dei bambini e delle famiglie, si sta facendo ogni sforzo per un normale inizio di anno scolastico».

Alberto Rodighiero

