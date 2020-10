(L.M.) Una serata oltremodo tranquilla quella di mercoledì per la movida cittadina alle prese con il primo giorno di applicazione delle nuove norme anticovid. Complici forse anche il freddo e la pioggia. Costante la sorveglianza nelle piazze con una pattuglia della polizia che ha sostato in piazza dei Signori pronta ad intervenire per eventuali trasgressioni, un'auto della Finanza che ha pattugliato le piazze mentre i vigili si sono occupati dei controlli in Ghetto. Dopo le 21 in ogni caso, non è stato necessario alcun intervento delle Forze dell'Ordine. In piazza dei Signori i locali hanno occupato solo parte dei plateatici e tutti i clienti sono rimasti seduti ai tavolini e, nella quasi totalità, muniti di mascherina. Nessun assembramento davanti a bar e ristoranti dove gli unici a sostare erano gli uomini della sicurezza pronti ad intervenire.

Intorno alle 22 quando è iniziato il maltempo e anche lo sparuto gruppetto di persone che aveva scelto di passare la serata accomodato sui gradini della Gran Guardia ha preferito andarsene. Situazione più che tranquilla in piazza delle Erbe, nessun assembramento nemmeno in piazza delle Erbe e tavolini semivuoti mentre solo in pochi ragazzi si erano riuniti vicino alla Fontana. Semideserta anche piazza dei Frutti con pochi clienti ai tavoli dei bar ristoranti. Non si sono registrati comportamenti scorretti neanche tra le viette del Ghetto dove i locali frequentati sono privi di plateatico. Un esordio quindi disciplinato quello dei padovani che sembrano aver rispettato le regole del nuovo Dpcm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA