Nicoletta Malatesta: «Colpa di chi non mi ha concesso due tavolini»

LA SCINTILLAPADOVA Si dice molto dispiaciuta per i colleghi ma che quanto è accaduto con i plateatici dei bar cittadini è un film del quale aveva anticipato la trama all'amministrazione. A commentare è Nicoletta Malatesta, ex gestore del locale di via San Fermo che, per ottenere un piccolo plateatico sulla via ha risvegliato la Sovrintendenza.«E' stata l'amministrazione negando la possibilità al locale di via San Fermo che gestivo lo scorso anno di avere un plateatico, ossia 2 tavolini all'esterno, a dare il via al problema e alle...