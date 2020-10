Mancano insegnanti in tutta la provincia e un esempio arriva dall'istituto comprensivo di Vigodarzere. Dopo 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, gli studenti si trovano ad affrontare orari ridotti e ore buche. Mancano anche gli insegnanti di sostegno. A denunciarlo è il Comitato dei Genitori.

«Oltre che suoi nostri figli che non sanno chi sarà la loro guida per l'anno scolastico scrive il Comitato -, questa situazione pesa anche sulle famiglie, a loro volta spesso economicamente provate dai mesi trascorsi in lockdown e che ora devono affrontare i costi diretti quali quelli del ricorso a baby sitter o indiretti sotto forma di permessi dal lavoro quando possibile. Speriamo che questa situazione termini presto, già con questa settimana, tornando tutti a remare in un'unica direzione: la formazione e la crescita di quei bambini e ragazzi che sono il nostro futuro».

Il sindaco Adolfo Zordan, in relazione a quanto segnalato dal Comitato, esprime grande preoccupazione per le difficoltà connesse alla mancanza di insegnanti.

«In sede parlamentare ho sollecitato il ministro, Lucia Azzolina, a venire a capo della situazione. Per quanto attiene alla possibilità di alleviare le famiglie dal carico connesso alla mancata attivazione dei servizi scolastici, il Comune sta facendo la propria parte, assicurando il regolare svolgimento del servizio di trasporto e garantendo il supporto offerto dai servizi integrativi come pre-scuola e assistenza mensa per il quale sono stati investiti per il prossimo anno circa 26 mila euro». Gli fa eco l'assessore alla Pubblica istruzione, Monica Cesaro: «Attendiamo con fiducia che il provveditorato ci dia notizie confortanti. Purtroppo in questo momento si naviga a vista ed è difficile far decollare qualsiasi attività».

Lorena Levorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA