«Nessun veto per i più piccoli, ma questa è una notte diversa»

LA POSIZIONE

PADOVA «Capisco entrambe le posizioni, certo. Ma una cosa va detta con grande chiarezza. La serata di Capodanno è una serata speciale, non è una serata come tutte le altre». A parlare è un decano e un simbolo dei ristoratori padovani. Erminio Alajmo, presidente padovano dell'Appe e numero uno regionale della Fippe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) è un nome conosciuto in tutto il mondo. Si occupa principalmente di gestire il ristorante La Montecchia a Selvazzano Dentro, ma il gruppo Alajmo (di cui lui è presidente) conta ristoranti prestigiosissimi in Italia e all'estero.

Presidente, come vivete nei vostri locali la presenza di bambini?

«Prendo ad esempio Le Calandre. Sul nostro sito internet c'è già un'indicazione di massima: nessun veto per i bambini, ma ricordiamo che i clienti che scelgono il nostro ristorante desiderano tranquillità. Siamo aperti a tutto e facciamo entrare anche i cani senza problemi, ma ci affidiamo all'educazione delle persone. I clienti devono capire il contesto in cui sono e avere rispetto degli altri clienti».

E se invece provocano disturbo?

«A volte capita e in quei casi iniziano i problemi. Questo vale anche per tutti gli altri locali. Ci sono genitori che se ne fregano e altri che invece capiscono. È spesso un fatto di rispetto ed educazione. Noi, in ogni caso, chiediamo di non far correre i bambini per la sala».

È capitato che alcuni ristoratori abbiano rinunciato anche ad accogliere clienti se questi erano solamente in due.

«Posso capire che sia una penalizzazione, perché i tavoli da noi possono essere anche tavoli da quattro. Tutti lavoriamo per obiettivi e tentiamo di tenere occupati tutti e quattro i posti. Noi abbiamo trovato un punto d'incontro tra le due esigenze. Quando facciamo le nostre serate enogastronomiche, se una coppia ci chiede una prenotazione per due persone noi gli proponiamo un tavolo condiviso con altri clienti».

Dopo la denuncia del padre veneziano c'è chi punta il dito contro i ristoratori di Prato della Valle e chi invece li difende. Lei da che parte sta?

«Io capisco entrambe le posizioni e so ovviamente che ci sono locali più o meno adatti ai bambini. Al Calandrino per esempio con i bambini non abbiamo mai problemi. Al Montecchia abbiamo il bistrot al piano terra dove l'ultimo dell'anno c'erano sei bambini ed è andato tutto benissimo. Spetta anche ai genitori saper scegliere il locale più adatto ad una famiglia. Ma un'ultima cosa voglio dirla. Capodanno non è una serata come le altre, Capodanno è una serata speciale e capisco i colleghi. Sono certo che negli stessi locali in qualunque altro giorno non ci sarebbero stati problemi».

G.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA