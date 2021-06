Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Il Coronavirus è stato chiuso fuori, finalmente. Dopo i giorni più bui della pandemia e la tragica conta delle vittime, dall'Azienda ospedaliera di Padova arriva la notizia più attesa: i reparti di terapia intensiva e semi-intensiva sono liberi dal Covid. Non c'è più nessun paziente positivo ricoverato: non accadeva dal 4 luglio. Lo ha annunciato ieri il direttore generale di via Giustiniani, Giuseppe Dal Ben, a...