Alla Corte dei bimbi, asilo nido di Piove di Sacco, tutti i bimbi, dai 10 mesi fino ai 3 anni di età, sono presenti. Contrariamente agli anni scorsi, non abbiamo finora nessuna assenza prolungata, spiega la direttrice Lisa Veggian (nella foto), che gestisce la struttura dalla sua nascita, nel settembre 2012. Due anni prima durante una grave malattia dalla quale è uscita brillantemente, aveva infatti deciso di non restare nell'azienda fondata dal padre Severino, noto imprenditore del Piovese, per dedicarsi a quello che più le piace e sente quasi come una missione, la cura e l'educazione dei più piccoli. Sono 27 i bimbi che frequentano il nido, 20 in compresenza, divisi in bolle e seguiti dalle nostre sei educatrici, aggiunge la direttrice, mentre sistema la kindertap, una sorta di diario di bordo, un registro elettronico dove per ogni bimbo vengono segnalate le attività svolte nel corso della giornata, cosicchè i genitori, da casa sono costantemente informati, in tempo reale su cosa fanno e come stanno i propri bambini. Non è l'unica innovazione della scuola, aperta dalle 7.45 alle 18.45 dal lunedì al venerdì, puntualizza la Veggian: infatti abbiamo anche installato gli ionizzatori al plasma, per purificare l'aria e con nostra grande gioia riscontriamo che finora i piccoli stanno tutti bene».

