Sono 418 gli anziani positivi al Coronavirus residenti nelle case di riposo dell'Ulss 6 Euganea. Questi gli ultimi dati ufficiali forniti dalla Regione. I decessi sono 79, il tasso di letalità in provincia di Padova si ferma al 15,9% contro una media nazionale del 31,3%. La percentuale mette in relazione i deceduti a causa del Coronavirus con la platea di ospiti ammalati. Le strutture residenziali per anziani presenti a Padova e provincia sono 39 e il numero di ospiti arriva a 4.910. Il test rapido sulla goccia di sangue finora è stato eseguito a 2.191 anziani, il tampone orofaringeo a 2.338. Come detto risultano positivi 418 ospiti, di questi 39 sono ricoverati in ospedale perché in condizioni più gravi. Sul totale degli ospiti, il 9% risulta positivo. Spostando l'attenzione sugli operatori delle case di riposo, risulta che in provincia di Padova lavorino 4.152 soggetti. A 287 è stato effettuato il test rapido, mentre a 3.598 il tampone orofaringeo. Sono risultati positivi in 172, ovvero il 4% del totale. Sul tema si esprime il vice presidente dell'Opi Padova e direttore dell'Rsa Parco del Sole. «Il 23 febbraio è una data che ha cambiato il mondo delle Rsa - afferma Andrea Merlo - le strutture si sono ritrovate a dover gestire un processo di ospedalizzazione intensiva in pochissimo tempo. Il personale presente ha dovuto rincorrere un modello sanitario-centrico che non gli apparteneva».

