NELLA RETE PADOVA Un gruppo Facebook creato da alcuni volontari della Croce Rossa

NELLA RETEPADOVA Un gruppo Facebook creato da alcuni volontari della Croce Rossa per scambiarsi informazioni, dove vengono veicolate notizie sulla Cri, notizie ufficiali dell'ente: ma quello è un gruppo clandestino, parallelo alla pagina ufficiale del Comitato provinciale della Cri di Padova, e per questo il presidente Giampietro Rupolo ha preso le distanze. Perchè loghi e luoghi interattivi possono ingenerare negli internauti confusione. Con coda, però, polemica. Giro di vite del direttivo Cri Padova in merito al gruppo Fb segreto nato...