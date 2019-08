Nell'ex Cto 942 dipendenti, 285 letti, trentamila accessi al pronto soccorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERIPADOVA «L'Azienda ospedaliera è piena, il Sant'Antonio è pieno. Non esiste uno spazio vuoto, oggi siamo sottodimensionati. L'obiettivo del trasferimento è l'ottimizzazione dei servizi, non certo la chiusura». Così ieri il manager di via Giustiniani.Oggi entrambe le strutture hanno il servizio di Endoscopia d'urgenza, reparto che verrà unificato. Aree specialistiche come Rianimazione, Cardiologia, Radiologia invece verranno mantenute in entrambi i poli perché essenziali per l'assistenza in qualunque struttura sanitaria. «Cosa...