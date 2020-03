NELL'EPICENTRO

VO' È guarito dal Coronavirus e finalmente ha raggiunto i suoi compagni dell'amministrazione, in trincea da più di una settimana per combattere contro il Covid-19. Ieri il vicesindaco di Vo' Claudio Veronese, 62 anni, è tornato operativo proprio nel giorno in cui il paesino collinare ha mosso i primi passi verso la normalità. Ieri infatti ha riaperto l'ufficio postale del centro per il ritiro delle pensioni. Anche il Consorzio di Tutela dei vini dei Colli Euganei ha ripreso la sua attività, pur a personale ridotto e alcuni dipendenti delle aziende vinicole sono stati autorizzati all'ingresso per provvedere all'imbottigliamento dei vini, che altrimenti rischierebbero di essere compromessi. Intanto l'amministrazione comunale è in contatto costante con la Prefettura per definire gli ultimi dettagli del varco commerciale che nei prossimi giorni dovrebbe consentire l'uscita di merci, in particolare delle commesse di vino destinate ai mercati esteri.

IL SERVIZIO

Alle 7.40, davanti alle Poste c'erano già i primi pensionati, serviti dai supplenti: dipendenti sostituti e residenti a Vo' che si sono offerti di lavorare al posto dei colleghi in quarantena così da garantire il servizio. È invece un regalo inaspettato quello arrivato nel pomeriggio: un camion di Aspiag Service pieno di generi di prima necessità non deperibili donato da Despar. Acqua, zucchero, pasta, passata di pomodoro, riso biscotti e prodotti per l'igiene, che oggi la protezione civile insieme al Gruppo giovani alpini di Teolo-Vo' distribuiranno alle famiglie più bisognose.

Nei prossimi giorni potrebbero riprendere anche i tamponi, ma soltanto per quei pochi residenti che non si sono ancora sottoposti al test. Si tratta per la maggior parte di anziani che hanno notevoli difficoltà a spostarsi e a cui in un primo momento era stata risparmiata la fatica del tampone, visto che i loro familiari erano risultati negativi. Sarà l'Ulss 6 Euganea a decidere se e quando predisporre gli ultimi test. L'amministrazione comunale, dal canto suo, sta ultimando la verifica incrociata dei residenti effettivi per individuare eventuali altri esclusi. C'è infatti chi pur figurando residente a Vo' non mette piede in paese da più di un anno, come nel caso di un ragazzo trasferitosi a Miami. O ancora qualche anziano che pur mantenendo la residenza in paese, di fatto vive in una casa di riposo al di là del cordone sanitario.

LA QUARANTENA

Vo' ha superato la prima settimana di quarantena e si prepara ad affrontare la seconda, contando anche sull'aiuto di uno psicologo che a partire da stamattina e fino a giovedì si metterà a disposizione dei residenti per aiutarli ad affrontare lo stress legato all'isolamento forzato. Sul sito del Comune, insieme agli orari dello sportello psicologico, è stato pubblicato un vademecum con un decalogo anti-panico e alcune buone pratiche per affrontare il Covid-19. «Speriamo che questa quarantena volga finalmente al termine», si augurava ieri sera il sindaco Giuliano Martini, con una nota di stanchezza nella voce. «Ho trovato una squadra affaticata ma anche combattiva», afferma il vice Claudio Veronese, tornato operativo dopo 14 giorni di quarantena.

Si era ammalato il 15 febbraio, accusando sintomi influenzali e febbre alta. Venerdì 21 febbraio, quando Vo' ha scoperto con sorpresa di essere un focolaio del contagio il suo termometro era tornato sotto i 37 gradi. Ma il tampone aveva dato comunque esito positivo e Veronese era stato ricoverato cinque giorni nel reparto Malattie Infettive dell'ospedale di Padova. Anche la moglie era positiva ma asintomatica, la figlia invece non aveva contratto il virus. «Adesso la priorità è far ripartire l'economia del paese commenta se il prosecco e i vini frizzanti non vengono lavorati e imbottigliati, c'è il rischio di perdere la produzione».

L'ECONOMIA

Tutte le categorie economiche scalpitano per riprendere al più presto le attività, pensando al momento in cui i posti di blocco saranno soltanto un lontano ricordo. Proprio i varchi regalano qualche sprazzo di tenerezza. In particolare quello monitorato dai carabinieri della compagnia di Abano guidata dal tenente colonnello Marco Turrini: qui ieri mattina i militari hanno fatto attraversare il check point a tre amici a quattro zampe che avevano bisogno delle cure veterinarie: due bassotti e un rottweiler con una zampa ferita.

