NELL'EPICENTRO

PADOVA Il Consiglio straordinario dei ministri ieri ha deciso: fine dell'isolamento per Vo' il 9 marzo prossimo. Ma intanti ci sono nuove limitazioni: per entrare nei locali ed esercizi commerciali del paese in questi giorni si dovrà indossare la mascherina.Intanto il cordone sanitario che da una settimana isola Vo' dal resto del mondo allenta la presa, concedendo una prima boccata di ossigeno ai servizi e alle attività del paese. Anche alla luce del fatto che la campagna di tamponi si è conclusa, raggiungendo il 95% dei 3.300 abitanti complessivi. Da domani, oltre all'ufficio postale, riaprirà il Consorzio di Tutela dei Vini dei Colli Euganei e il prefetto di Padova Renato Franceschelli, ieri assieme al questore Paolo Fassari in visita al borgo, ha promesso l'apertura di un varco commerciale per permettere il passaggio delle merci.

AZIENDE

Il Consorzio volontario di tutela della Doc Colli Euganei, attorno cui gravitano circa 400 aziende vitivinicole, domani riprenderà sia le attività di laboratorio, sia quelle di segreteria, anche se a personale ridotto. Soltanto due dei quattro dipendenti (tutti residenti fuori Vo') saranno infatti operativi. La decisione nasce dalla volontà di non paralizzare l'intero comparto vitivinicolo euganeo, visto che il laboratorio del Consorzio, con le sue analisi chimiche e microbiologiche sui vini e le verifiche degli impianti di imbottigliamento, rappresenta un punto di riferimento nel settore delle analisi enologiche. «Per il nostro lavoro di assistenza alle cantine, assimilabile a un servizio primario, già nei giorni scorsi avevamo chiesto alla Prefettura l'autorizzazione a riaprire», spiega Marco Calaon, 56 anni, presidente del Consorzio e cittadino di Vo'. Autorizzazione che il prefetto non ha tardato ad accordare. «Non riprenderemo al cento per cento, ma cercheremo comunque di avvicinarci alla normalità, in attesa che il blocco cessi del tutto prosegue Calaon L'emergenza la stiamo ormai superando, la vera sfida sarà il futuro. Puntiamo sul rilancio promozionale non solo di Vo' ma di tutta l'area euganea. Sarà un lavoro di squadra tra tutte le categorie economiche, sfruttando gli aiuti economici che si spera arriveranno». L'autoironia potrebbe essere una buona alleata: tra i produttori di vino c'è chi ha proposto l'idea di creare l'etichetta Coronavirus per canzonare l'allarmismo infondato di chi in queste settimane è rimasto ben alla larga non soltanto dalla zona rossa ma anche dai prodotti che arrivano da lì.

IL NUOVO CAPITOLO

E mentre il paese è al giro di boa di questo isolamento forzato anche l'amministrazione guarda avanti, pensando al nuovo capitolo che si aprirà una volta passata l'emergenza. «Da lunedì ci concentreremo sul futuro per dare nuova linfa al paese e al suo tessuto economico afferma il consigliere comunale Alessio Turetta L'invito rivolto alle categorie economiche è quello di non guardare soltanto al proprio orticello ma a individuare una strategia comune». Intanto ieri mattina il prefetto assieme al questore è andato a incontrare le forze dell'ordine che presidiano i check point attorno al borgo e poi il sindaco Giuliano Martini. All'uscita dal municipio Franceschelli ha risposto per quanto possibile alle domande di un capannello di cittadini che si era radunato nella piazza. «Mi rendo conto che essere bloccati, anche se nel proprio comune, non sia gradevole, ma facciamo il possibile per ridurre i disagi - ha spiegato il prefetto - abbiamo autorizzato tutte le consegne di merce e pacchi. Per quanto riguarda le attività vitivinicole, sappiamo che ci sono delle consegne da rispettare, anche all'estero. Le autorizzeremo per ridurre i disagi e aiutare l'economia locale, così come la riapertura dei tecnici del laboratorio del consorzio, cui si riferiscono tutte le aziende dei Colli». Intanto ieri i due focolai padovani di Coronavirus, Vo' e Limena, hanno avuto un aumento di casi confermati dall'Azienda Zero. A Vo' in totale sono 78: 49 asintomatici e 13 ricoverati, di cui due in terapia intensiva. Sette le persone dimesse e poste in isolamento e otto quelle il cui stato clinico non è noto. Qui c'è anche l'unica vittima, il 77enne Adriano Trevisan, padre dell'ex sindaco Vanessa. Secondo focolaio è a Limena, e conta dieci persone infette, sette asintomatiche, due ricoverate (uno in terapia intensiva) e uno con stato clinico non noto.

Marina Lucchin

Maria Elena Pattaro

